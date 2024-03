Denuncian as agresións a nove gardas civís de Pontevedra nas protestas agrícolas

As protestas levadas a cabo por un centenar de agricultores e gandeiros na madrugada deste martes desembocaron en diversos altercados que causaron múltiples lesións a varios axentes da Garda Civil.

A Asociación Unificada de Gardas Civís (AUGC) denunciou que nove axentes procedentes de Pontevedra resultaron lesionados "ao carecer de material suficiente e adaptado" para garantir a súa protección.

Segundo esta asociación profesional, algúns dos cascos quedaron partidos en dous debido a que a súa vida útil é de 10 anos, "e estes cascos son dos anos 90, polo que a súa vida útil está máis que caducada", apuntan.

Ademais, engaden que as pantallas (con vida útil de 5 anos) están cristalizadas e son moi febles e ao mínimo golpe quedan totalmente partidas, deixando ao descuberto a cara dos axentes.

A AUGC indicou que nesta ocasión as lesións foron de gravidade, xa que causaron unha fractura de dedos que posiblemente requira de intervención xurídica, así como lesións na clavícula e contusións e feridas varias en cóbados, mans, nariz, cara, ombreiros e brazos "por portar material obsoleto que non cobre as extremidades expostas".

Desde a Asociación Unificada de Gardas Civís reclaman que se dote a esta unidade de Pontevedra de material urxente adaptado. "Non é posible que os gardas civís teñan que prestar servizo con material pésimo que non é capaz de protexer as partes máis vulnerables do seu corpo", afirman.

Por iso volven pedir cascos e escudos que teñan máis calidade e proporcionen maior nivel de protección, como os que utilizan os compañeiros das Unidades de Intervención Policial da Policía Nacional.

"A Garda Civil necesita que a Institución protexa e que non esqueza as necesidades nin os riscos aos que nos expoñemos día a día ou en situacións como estas. Non queremos lamentar ningún tipo de dano eludible coa provisión dun material antidisturbios de calidade e actualizado", afirman nun comunicado no que non só fan referencia aos cascos ou escudos, tamén aos chalecos, as coderas, espinilleras e máscaras.