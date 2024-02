Falece un operario na Fábrica da Cross ao caer do tellado cando realizaba labores de reparación

Un accidente laboral producíase na tarde deste martes 28 de febreiro nas instalacións do Grupo Nogar, situadas na parroquia pontevedresa de Campañó.

Un operario caía do tellado das instalacións cando realizaba unha reparación perdendo a vida, segundo información facilitada pola Policía Nacional.

Este espazo é o centro loxístico de Cicasa, pertencente ao grupo empresarial marinense que realiza actividades portuarias e comercio marítimo. O recinto antes era coñecido como a fábrica da Cross.

Ao lugar do accidente acudían efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, da Policía Local de Pontevedra e axentes da Policía Nacional, corpo que se encarga de efectuar a investigación sobre as circunstancias do tráxico accidente para determinar as causas da caída.