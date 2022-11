La Cross, suspendida de actividade por orde do Concello: "Non podemos permitir que o de Pontesa volva suceder"

A nave de La Cross, na que o Grupo Nogar a través da súa filial Galigrain acumula gran e cereais en condicións similares ás da antiga Pontesa, será precintada. Así será, de maneira cautelar e provisional, por orde do Concello de Pontevedra.

Aínda que nestas instalacións de Alba si hai medidas de prevención de incendios que non había na nave de Ponte Sampaio, segundo revelou a inspección municipal do pasado venres, o informe técnico conclúe que non son suficientes para a actividade que se realiza nelas.

"Non podemos permitir que o de Pontesa volva suceder", afirmou a edil de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, que reiterou que se trata dunha "cuestión de seguridade" ante a que "non queda outra" que paralizar a actividade da compañía.

Así será, segundo a representante municipal, ata que a empresa regularice a situación da nave de La Cross e, en todo caso, adopte todas as medidas de seguridade que está obrigada a implementar como consecuencia do almacenado de gran e cereais.

As actuais condicións desta nave "non se adaptan" ao título habilitante e aos permisos de actividade. Eva Vilaverde explicou que La Cross segue operando coa licenza outorgada en 1951 cando era unha fábrica de abono e produtos químicos.

A inspección realizada polos técnicos de disciplina urbanística revelou, segundo a concelleira, que as características, as dimensións e a superficie da nave, así como a súa propia actividade, "non ten nada que ver" coa licenza orixinal, polo que "non ten cabida" nesta autorización.

Os técnicos comprobaron que se produciu unha "modificación substancial" das instalacións, "cousa que nin se comunicou nin para a que se solicitou licenza", entre outras actuacións, a ampliación da superficie ou a construción de novos talleres e almacéns.

Ademais, reiteran que as medidas de seguridade non están adaptadas á actividade que alí se está realizando, o almacenado de pilas de gran e cereal con finalidade alimentaria.

"Están ata o tellado", subliñou a edil, que sostén que a nave debería contar, entre outras medidas, cun sistema de prevención para controlar a temperatura, alarmas de incendio ou aspersores para poder humedecer a zona en caso de incendio.

A maiores, a inspección técnica detectou que no exterior das instalacións de La Cross, igual que sucedía en Pontesa, acumulábase grandes cantidades de madeira "para o que tampouco hai comunicación nin licenza que habilite esta actividade", engadiu Vilaverde.

"Non cabía outra e lamentamos que sexa así pero temos que facer o que hai que facer", dixo a responsable de Seguridade Cidadá, que asegura que esta paralización manterase "mentres non se regularice a situación e se garanta a seguridade".

Esta orde de suspensión da actividade na nave de La Cross, que será efectiva nun prazo de 24 horas, comunicouse á Axencia de Protección dá Legalidade Urbanística (APLU) e á Consellería de Economía, Emprego e Industria para que adopten as medidas oportunas.