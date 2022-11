La Cross almacena 96.000 toneladas de gran, o dobre das que había na Pontesa

A orde de paralización da actividade na nave de La Cross, ditada polo Concello o pasado xoves, xa é efectiva. Aínda que, por agora, as instalacións non foron precintadas e o Grupo Nogar, a través da súa filial Galigrain, presentou un recurso contra esta instrución.

Os técnicos municipais están a analizar o escrito que rexistrou a compañía que, segundo explicou a edil de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, se fundamenta inicialmente en que o Concello non é competente para poder ordenar a paralización da súa actividade empresarial.

Galigrain recoñece que na nave de Alba acumula unhas 96.000 toneladas de cereal en gran con fins alimentarios, o que supón o dobre do que se almacenaba na antiga Pontesa antes do incendio, e asegura que a orde municipal é "inexecutable".

Vilaverde sostivo que os responsables da empresa alegan que paralizar a actividade en La Cross supoñería un perigo maior para a cidadanía, ao quedar o gran almacenado e non poder realizar tarefas para o seu adecuado mantemento e refrixeración.

"Eles mesmos recoñecen que é un perigo para a poboación", engadiu.

O cereal, que como se comprobou en Pontesa pode autocombustionar, entre outras cousas, polo seu propio proceso de fermentación e as altas temperaturas, quedaría sen vixilancia, o que aumentaría as posibilidades de que se rexistre un novo incendio.

A edil do BNG avanzou que, en todo caso, mentres non se resolve este recurso a compañía non pode almacenar máis cereal en La Cross, pero si vixiar o actual, polo que por agora non se materializará o precinto das instalacións.

A este respecto, responsables de Galigrain mantiveron unha reunión cos técnicos municipais na que, segundo a concelleira, ambas as partes estudaron de que maneira se pode facer efectiva a orde e dotar a La Cross das adecuadas medidas de seguridade.

"É o que ten que aclarar a empresa e ver como se executa de xeito máis seguro", apuntou Eva Vilaverde, destacando que para o Concello a maneira rápida de cumprir a instrución é proceder ao baleirado da nave para poder facer as obras debidas nas instalacións.

De maneira paralela, o Concello enviou o informe da inspección realizada na nave á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) e á Consellería de Industria para que incoen un expediente contra a empresa polas irregularidades detectadas.