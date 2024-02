Rueda reinvindica o PP galego como "o partido do rural" e promete defendelo "con orgullo"

Alfonso Rueda visita unha explotación gandeira © Partido Popular de Galicia

O rural foi o ámbito no que quixo centrar este mércores o seu acto principal de campaña o candidato do PPdeG á presidencia da Xunta, Alfonso Rueda, que reivindicou ao PP como "o partido do rural" e prometeu seguir a defendelo "con orgullo".

Durante unha visita a unha explotación gandeira, Rueda anunciou que impulsará a conectividade nas zonas rurais proporcionando servizos alternativos de conexión a Internet cando non sexa posible contar cunha conexión estable e de calidade.

O líder dos populares sostén que hai que seguir impulsando medidas para garantir no rural todos os servizos básicos que hai no resto de Galicia, para que estas zonas "sigan sendo algo atractivo e rendible economicamente".

"Fixar negocios no rural é tamén fixar poboación e permitir, polo tanto, que se poida vivir do rural e no rural", subliñou o candidato do PP, que avogou por seguir mellorando as infraestruturas e continuar axudando tanto a particulares como aos pequenos concellos.

Con respecto ao campo, Alfonso Rueda destacou as medidas impulsadas polo seu goberno para facer permutas de terra que faciliten a dispoñibilidade e rendibilidade dos terreos ou a introdución de nova maquinaria para modernizar as explotacións e facilitar o traballo.

A proba deste éxito está, para Rueda, na remuda xeracional que se está dando nas explotacións agrarias galegas coa incorporación de xente nova que "ve que vale a pena e aprecia moito marxe de mellora en cuestións como a innovación ou a tecnoloxía".

MEDIDAS CONTRA O "INVERNO DEMOGRÁFICO"

Ademais, Rueda anunciou tamén este mércores que na vindeira lexislatura o seu goberno quere avanzar no impulso de medidas contra o "inverno demográfico", entre elas co aumento dos 40 aos 45 anos da idade para o acceso á fecundación in vitro na sanidade pública galega.

Tamén propuxo a eliminación dun único fillo para o acceso a esta fórmula, así como a introdución da posibilidade de que todas as mulleres que o desexen poidan conxelar os seus óvulos no sistema público coa eliminación do requisito de ter unha patoloxía para solicitar este servizo.

"Sempre hai que dar pasos cara adiante e en Galicia hai unha aposta decidida por apoiar ás familias e loitar contra os prexuízos do inverno demográfico", manifestou Rueda.

Así, lembrou iniciativas postas en marcha neste sentido como a gratuidade das escolas infantís, as creación de casas-niño ou as axudas para actividades extraescolares ou de reforzo escolar, así como a gratuidade da universidade para os estudantes que aproben.