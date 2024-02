Núñez Feijóo ve "ataques a la desesperada" contra o PP porque "vamos muy bien"

Mitin de Alberto Núñez Feijóo en Marín © EFE / Salvador Sas

O presidente nacional do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusou este luns aos seus rivais políticos de "embarrar" a campaña electoral en Galicia e de protagonizar "ataques a la desesperada" contra o PP porque "vamos muy bien".

Na súa intervención no mitin que o PP galego celebrou en Marín ante máis de trescentas persoas, Núñez Feijóo sostivo que se o resto de partidos "quiere hablar del PP y no de Galicia es que son conscientes de que debemos ir muy bien".

Díxoo antes de pronunciarse sobre o seu rexeitamento á amnistía ou indulto aos independentistas cataláns, pedir o cesamento "inmediato" do ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, polo sucedido en Barbate ou criticar os problemas de Pedro Sánchez cos seus socios.

O líder do PP pediu "ni un segundo de distracción" para seguir traballando por revalidar a maioría absoluta en Galicia, xa que sostivo que "frente a la encuesta del PSOE que pagamos todos", en referencia ao CIS, "lo único que cuenta en lo que hagamos el domingo".

"Vayamos a votar para ganar y darle a Galicia el mejor gobierno, el más estable y el de mayor experiencia, gestión y sensibilidad", reivindicou Alberto Núñez Feijóo, que alertou sobre o risco de que Galicia repita a experiencia do bipartito "pero ahora con más partidos".

Núñez Feijóo sinalou que aos partidos de esquerda "solo les une que a Rueda le falte un escaño" e que, de conseguilo, levarán a Galicia "por un camino que no lleva a ninguna parte, sin capitán conocido y con tripulantes que no se entienden entre sí".

O presidente nacional do PP lamentou que os socialistas "hayan asumido las migajas" que lles deixaría o BNG, xunto a outros dous partidos, Podemos e Sumar, aos que cualificou como de "apéndices" desta coalición de goberno, que sería o "más inestable y dividido de la historia".

"Hay que ser claros. Quien quiera un mal gobierno para Galicia tiene muchas opciones. Quien quiera desgobierno le vale cualquier papeleta", subliñou Feijóo, para quen a "única opción" para que Galicia teña un goberno "sólido y unido" é a que encabeza Alfonso Rueda.

Galicia, segundo o dirixente do PP, necesita a estabilidade "que no tiene la política española", certezas para "acabar con la incertidumbre del Gobierno central", unha política sosegada "para no insultar como en Madrid" e o rigor e xestión "que no existe en el Gobierno de la nación".

Rueda, engadiu Núñez Feijóo, "es fiable, íntegro, un gestor experto y sabe servir a Galicia", polo que reiterou que "es el presidente que necesitan los gallegos", fronte a unha Ana Pontón "que siente envidia por el separatismo vasco y catalán".

Por iso é polo que o programa do BNG, apuntou Feijóo, recolla o dereito á autodeterminación de Galicia, deixar sen competencias ao Tribunal Constitucional ou impoñer o monolingüismo nas aulas, a pesar de que Galicia "nunca ha sido frontera con el resto de España".

"Galicia no necesita la independencia porque ya pensamos por nosotros mismos. No van a venir unos cuantos a romper lo que está unido", resolveu o presidente do PP, que acusou ao PSOE de "estar dispuesto a someterse" ao nacionalismo galego.