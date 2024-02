Simplificar os seus trámites administrativos, o compromiso de Alfonso Rueda cos autónomos

Alfonso Rueda, nun obradoiro de pan © Partido Popular de Galicia

Que os trámites administrativos para os autónomos sexan o máis simples posible, reducindo toda a burocracia. Ese foi o compromiso que verbalizou este martes o candidato do PPdeG á presidencia da Xunta, Alfonso Rueda, tras visitar unha panadería.

"Se queremos unha Galicia que funcione, temos que facer que a vida dos que xeran riqueza e emprego sexa un pouco máis fácil non só axudándolles, senón tamén sendo eficaces na tramitación e concesión das axudas", explicou Rueda.

Así, a súa intención é simplificar e unificar todas as convocatorias de axudas a autónomos que se promovan desde o goberno galego nun único procedemento de solicitude. O obxectivo é, polo tanto, facilitar tanto a súa tramitación como a súa obtención.

A existencia dun único formulario, segundo explicou o líder do PP galego, permitiría que os autónomos "non teñan que perder o tempo que necesitan para xestionar os seus negocios, nin dedicar recursos adicionais a facer un trámite burocrático que é posible simplificar".

Tras destacar que o seu goberno dedica uns 50 millóns de euros ao ano a axudar aos autónomos a través de diversas convocatorias, Alfonso Rueda defendeu a axilidade da súa administración para entregar axudas "que en moitos casos son fundamentais para que teñan futuro".

Durante a súa visita a un obradoiro de pan, onde ademais tivo a oportunidade de ser partícipe do proceso de elaboración artesanal do pan, Rueda reivindicou o traballo que día a día fan os autónomos galegos e o papel fundamental que desempeñan dentro do tecido económico galego.

"Para ser autónomo hai que ser moi valente, ter moita ilusión e moito compromiso. Polo que, dado o dificultoso que é sacar adiante un negocio día a día, o mínimo que poden esperar das administracións é que lles ofrezamos certezas, estabilidade e axuda cando sexa preciso", afirmou.