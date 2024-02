Alfonso Rueda: "Non recoñezo a Galicia negra que pinta a oposición. Temos estabilidade e servizos públicos moi bos"

Alfonso Rueda, candidato do PPdeG á presidencia da Xunta © Partido Popular de Galicia Alfonso Rueda, candidato do PPdeG á presidencia da Xunta © Partido Popular de Galicia Alfonso Rueda, candidato do PPdeG á presidencia da Xunta © Partido Popular de Galicia

Aínda que leva ano e medio á fronte do goberno galego, Alfonso Rueda (Pontevedra, 1968) enfrontarase este domingo por primeira vez ás urnas. Pola súa mente só pasa unha opción. Revalidar a maioría absoluta que lle deixou en herdanza o seu predecesor, Alberto Núñez Feijóo.

"Iso é o que nos serviría para poder facer todo o que queremos facer", recoñece Rueda, que asegura estar confiado nas posibilidades do PP, ao que ve como o único partido capaz de darlle a Galicia a estabilidade que necesita para seguir crecendo.

A alternativa, segundo advirte, será deixar a Xunta en mans dun multipartito "que traerá a Galicia todo o barullo que estamos a ver noutros sitios", liderado polo BNG. Os socialistas, afirma o candidato popular, "baixaron os brazos e só traballan para que non goberne o PP".

Que sensacións está a notar neste tramo final de campaña?

Está a ser intensa. Más do que prevía nun principio. Eu vexo bastante motivación. As miñas sensacións son boas. Non sei se de menos a máis, porque foron todos os días bastante ben, pero desde o punto de vista da mobilización está a ser positiva. Dáme bastante confianza.

A Galicia que funciona, é o seu lema de campaña. Cre que describe a realidade deste país?

Si, efectivamente. Sobre todo se o comparamos con outros sitios. Non recoñezo a esta Galicia negra que pinta a oposición. Coas cousas que hai que corrixir e que non as discuto, temos un bo nivel de servizos públicos e unha estabilidade que nos permite funcionar e dedicarnos a gobernar.

Que nos xogamos os galegos este 18F?

Hai dous modelos. Ou seguir co que temos ata o de agora e seguir mellorando e conseguindo cousas ou un dar cambio de temón cun multipartito de esquerdas que o vai a cuestionar todo e que se vai a meter en moitas cousas que teñen pouco que ver coa xestión, co día a día e con que melloren os servizos públicos. Para iso é un goberno, sobre todo.

Insiste en que hai dúas opcións, un goberno do PP ou un multipartito. É así?

Desde logo. E con todos os postulados ideolóxicos que estamos a ver, coa posibilidade de que haxa un goberno de esquerdas encabezado por un partido nacionalista e independentista, corremos o risco de que todo o barullo que estamos a ver noutros sitios se traslade a Galicia.

A vostede só lle vale a maioría absoluta. Teme non chegar?

É o meu obxectivo, efectivamente. Nunca o ocultei, senón todo o contrario. Iso é o que eu necesito para poder facer todo o que expuxemos. O obxectivo do PP é conseguir 38 deputados ou máis. Iso é o que nos serviría para poder facer todo o que queremos facer.

Que Galicia teriamos se gaña a esquerda?

Non hai máis que ver o que está a pasar noutras comunidades. Sería trasladar o modelo que estamos a ver en Cataluña ou o que podería haber no País Vasco. Un partido independentista que tería ademais a un PSOE que sempre sería refén. Eu estou convencido de que os socialistas baixaron os brazos e xa traballan simplemente para que non goberne o PP.

Cre que os galegos nos abstraeremos da política nacional e votaremos en clave galega?

Eu iso é o que espero. Na campaña hai que falar do que lle concerne a Galicia e do que nos poida afectar. Agora, é verdade que formamos parte dun país e o que está a pasar no país nos afecta. Todas as cesións que estamos a ver, todos os pactos económicos que supoñen favorecer a unhas comunidades autónomas en detrimento de outras, aféctannos.

Pero nesta campaña está a falarse moito de temas alleos a Galicia...

Cando se fala en Galicia diso é porque nos afecta. Agora ben, dito isto, eu volvo insistir, e dígoo en todos os meus actos públicos, en que o que temos que pensar é no que nos xogamos aquí, non o que se xoga noutros sitios.

A sombra de Feijóo e as súas catro maiorías absolutas pesa ou se abstrae de comparacións?

Eu só penso nas eleccións deste domingo e no resultado que necesito para poder gobernar. Sempre que pedimos esa confianza tivémola, pero o que me importa é o que pase o domingo. É o que nos estamos xogando. Non o que pasase antes.

Por que quere seguir sendo presidente?

Porque creo sinceramente que con todo o que logramos e sobre esta base, con este sistema, con esta estabilidade ou con este coñecemento de como funciona a administración, pódense lograr moitísimas cousas máis. Temos moitísimas propostas, todas moi meditadas. Por iso pido esa maioría. Sei que é o único que me permitiría facelas realidade.

Atraer industria, dixo, é un dos grandes retos de Galicia. Que se pode facer?

Eu recibín á investidores que están a pensar en vir a Galicia. Sempre me din o mesmo, que á parte dos estudos de mercado que puidesen facer, impórtalles moitísimo a estabilidade política e a seguridade xurídica. Por iso, á parte das facilidades e accións concretas nas que lles podamos axudar, eu o que lles ofrezo sobre todo é esa estabilidade.

É moi importante, sobre todo para os grandes investimentos, que supoñen centos de postos de traballo. Para todos os investidores iso é fundamental. Temos que facer todo o posible para que iso se manteña, porque insisto en que é a diferenza entre que grandes proxectos empresariais se asenten en Galicia ou se vaian a outros sitios onde sentan máis seguros.

Vinculado coa industria, fálase moito da transición enerxética. Pero doutra banda, preocupa que haxa un exceso, por exemplo, de eólicos. Como se pode compatibilizar isto?

O que non se pode expor son as enerxías renovables, xa sexa eólica ou hidráulica, en calquera sitio. Nós case un 40% das peticións que recibimos para instalar eólicos rexeitámolas. Agora, diso a dicir que non pode ser en ningún sitio e que Galicia está saturada, cando é un recurso que nos pode dar moitísimo futuro, hai un longo camiño.

Xa non só é poñer eólicos e que produzan electricidade. Vai haber moitísimas empresas que se non teñen ese tipo de enerxía renovable non van querer vir aquí. Eu creo que temos que ter o 'sentidiño' suficiente para saber onde si e onde non, pero non podemos renunciar a iso. Sería como pararse e haberá outros territorios que dirán que os poñen sen ningún problema.

Eu digo que é compatible preservar o medio ambiente, fixando que ten que haber zonas libres de eólicos e outras nas que teñen que estar. O BNG que di eólicos si, pero non así. O que propoñen é non poñernos en ningún sitio. Iso sería hipotecar o futuro de Galicia.

Galicia debe combater dúas realidades que nos están lastrando. A perda demográfica e a emigración dos mozos. Hai marxe de manobra?

O saldo migratorio nestes dous últimos anos é positivo. Entrou en Galicia máis xente da que saíu. É importante dicilo porque foi sempre un mantra da esquerda dicir que Galicia se baleira. Non é certo. A poboación de Galicia aumentou nos últimos dous anos porque vén máis xente da que morre e que non compensan só os nacementos.

Respecto ao tema demográfico, hai medidas que non van conseguir por si mesmas e illadamente acabar con este problema, pero si supoñen unha axuda. A educación infantil gratuíta, que as mulleres poidan facer tratamentos de fertilidade ata os 45 anos ou o programa para atraer aos emigrantes retornados... eu creo que todo iso axuda moitísimo.

A sanidade centrou moitas das críticas ao seu goberno. Considera que os galegos reciben unha boa atención?

Desde logo, o que considero é que a atención non é comparable aos países do terceiro mundo e aos hospitais de guerra que está a facer a esquerda. Creo que hai moi boa atención hospitalaria, sobre todo nos casos graves, e temos que mellorar na Atención Primaria, sobre todo nos tempos de espera e na dispoñibilidade de médicos.

Pero isto é un problema xeral en toda España, que se ten que solucionar aumentando a convocatoria de prazas MIR. Eu recoñezo que hai tempos de espera superiores aos que nos gustaría, pero iso non é o mesmo que dicir que a atención primaria é terceiromundista, que aquí non se atende absolutamente ninguén ou que a sanidade é desastrosa.

Con respecto á cidade Pontevedra, están pendentes proxectos tan importantes como a ampliación do polígono do Campiño ou a dragaxe do Lérez. Será posible esta lexislatura?

A min gustaríame. A ampliación do Campiño depende da colaboración co Concello. Co alcalde acordamos que era unha necesidade. Ambos chegamos a acordos para Pontevedra e creo que non será un problema. Coincidimos en que que fai falta máis solo industrial. É unha necesidade detectada e hai demanda. Aí non haberá ningunha discrepancia.

Coa dragaxe, o problema non é o custo, que o temos no orzamento. O problema é obter a autorización para verter os lodos que se saquen. Iso depende do Ministerio para a Transición Ecolóxica. Ás dúas primeiras propostas díxosenos que non. Agora estamos a traballar nunha terceira. Se nos din que si, nun horizonte de catro anos poderase facer.

Haberá máis actuacións da Xunta en Pontevedra?

Por suposto. Todo o que dixemos que iamos cumprir, cumprímolo. O primeiro é acabar o gran hospital de Montecelo. Iso é absolutamente fundamental. Con Santa Clara hai un convenio que hai que desenvolver. Son consciente de que a cantidade inicial, eses seis millóns de euros, non van ser suficientes, pero hai que empezar con algo.

E despois está o Pazo de Lourizán, con 18 millóns de euros que permitirán por fin poñer ao dispor dos cidadáns ese tesouro que temos aí escondido, as vivendas que imos facer en Valdecorvos ou a reforma da residencia de Campolongo. Temos moitas cousas que facer nesta lexislatura na cidade de Pontevedra.

Vostede que vive en Pontevedra. que cidade aprecia e que pode facer o goberno galego para contribuír ao seu desenvolvemento?

Hai unha cousa que me preocupa moitísimo. Hai un problema de vivenda evidente. Con ese decreto que fixemos para utilizar os baixos, espero que o Concello déase conta de que non podemos ter locais pechados matando esas zonas. Se non van ter unha utilización comercial polo menos que a xente poida vivir aí e non deixar que esas zonas vaian morrendo.

E logo está o desemprego. Non podemos ser unha cidade só de servizos. Temos que ter un futuro industrial. Preocúpame moito esa cerrazón que segue tendo o Concello con ENCE. O emprego hai que coidalo, porque se iso se perde a cidade irase desvanecendo aos poucos. Non se pode vivir só de visitantes. Eu son o primeiro que presumo da cidade peonil e gústame, pero iso só non garante o futuro da cidade.

Pontevedra reclama novas infraestruturas. Haberá novas autovías a Vilagarcía ou Lalín?

Gustaríame sentarme cos axentes sociais de Pontevedra e ver, cos fondos dos que dispoñemos, que se pode facer. Hai que ser realista. Prometelo todo e non facer nada llo deixo a outros partidos. Temos que ver a que dedicamos as capacidades económicas que temos.

Para iso é moi bo ter unha maioría. É poder escoitar á xente e executar as cousas desde o goberno, sen ter que depender doutras opinións doutros partidos políticos que tamén forman goberno comigo.