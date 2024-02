Ayuso pide aos galegos que "cierren la puerta" aos nacionalismos "que quieren destruir España"

Telmo Martín e Isabel Díaz Ayuso, en Sanxenxo © EFE / Lavandeira Jr. Isabel Díaz Ayuso, en Sanxenxo © EFE / Lavandeira Jr.

Expectación máxima no Real Club Náutico de Sanxenxo. Pero esta vez non para recibir ao rei emérito, senón á presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que protagonizou un acto electoral do PP xunto ao alcalde, Telmo Martín. "Veño ver como é en persoa", afirmaban moitos dos invitados.

Desde a tribuna de oradores, Díaz Ayuso pediu aos galegos que "cierren la puerta" aos nacionalismos "que quieren destruir España". Sinalou que Galicia deberá elixir entre "dos modelos muy distintos de entender la vida y la política", que a presidenta madrileña resumiu como "libertad o nacionalismo".

Ante os catro anos de "prosperidad y apertura" que vaticina con Alfonso Rueda á fronte do goberno galego, Ayuso contrapuxo o risco de que Galicia sexa unha "región más devorada por el nacionalismo" que busca, segundo engadiu, "desmembrar España a un ritmo imparable".

"Frente al camino del bienestar y del crecimiento, los gallegos tienen una amenaza que ya sufren vascos, navarros y catalanes que, como siempre, tienen las mismas consecuencias, el empobrecimiento masivo y la expulsión de empresas", subliñou a dirixente do PP.

Galicia, insistiu Isabel Díaz Ayuso, "no solo se juega" que Rueda siga sendo presidente "sino que siga siendo ella misma o que España siga desmembrándose", cun PSOE "dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de no abandonar el poder".

Díaz Ayuso apuntou que Galicia "es el siguiente objetivo de nacionalistas y comunistas con la complicidad de los socialistas" e alertou que todo ese voto "va a parar a la misma cesta", a dun BNG que ten como "socios ideales" a ERC e Bildu e como "diana" á Garda Civil.

"Les interesa promover el odio a España",, sostivo a presidenta da Comunidade de Madrid, que acusou aos nacionalistas galegos de exercer un "comunismo puro", defender o dereito á autodeterminación de Galicia e limitar o uso do castelán nos colexios.

Ese é o nacionalismo que, segundo Ayuso, Pedro Sánchez "permite en Cataluña y aquí" porque "es el odio al PP lo que les mueve", engadindo que "por eso se está hundiendo en estas elecciones y ha perdido todo el poder territorial en España".

A presidenta madrileña mostrouse convencida de que os galegos apostarán o domingo "por la libertad, la convivencia y la prosperidad" cunha vitoria do PP que cre necesaria "para frenar esta infamia" e ser contrapeso "a la carcoma que poco a poco está comiendo a España".

Farano, reiterou Díaz Ayuso, apoiando a un Alfonso Rueda do que destacou o seu "compromiso y seriedad" para xestionar Galicia "de manera eficaz" e ao que ve como unha "garantía" para que a comunidade galega "continúe en la senda del crecimiento".

AYUSO VERANEARÁ EN SANXENXO?

Ayuso, que agradeceu especialmente o "cariño" co que Sanxenxo acolle sempre ao rei emérito Juan Carlos I, recibiu a invitación do alcalde, Telmo Martín, para que emule aos 200.000 madrileños que cada ano, segundo os seus datos, elixen esta localidade para a súa vacacións.

"Es un placer tenerte aquí y escuchar tus opiniones claras y directas. Espero que la próxima vez sea para pasar unos días de descanso o de vacaciones", afirmou Martín, que destacou a "larga y profunda relación" que une a Sanxenxo con Madrid.