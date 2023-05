O gardameta Roney Franzini, cuarta peza do Cisne para a próxima tempada

O novo proxecto do Club Cisne en División de Honra Prata xa ten ao seu seguro baixo paus.

Tras a saída do canario Kilian Ramírez rumbo a Ademar, o club pontevedrés convenceu ao outro gardameta que defendeu as súas cores este ano en Asobal, Roney Franzini, para continuar no equipo.

O gardameta brasileiro, que chegou ao club no tramo final da tempada 21-22 desde o Benidorm para axudar no ascenso á máxima categoría, afronta ademais o novo reto na División de Honra Prata con ambición.

"Imos xogar a Prata pero con moita ilusión de ascender a próxima tempada", asegurou tras anunciarse a súa continuidade.

RENOVACIÓN | La portería del Cisne contará de nuevo la próxima temporada con @roneyfranzini bajo los palos ¡Grande Roney, encantados de tenerte otro año más con nosotros! #SomosCisne #OrgullososdoNoso pic.twitter.com/wwfyIBX3nz — Club Cisne Balonmano (@ClubCisneBalonm) May 26, 2023

Trátase do cuarto xogador confirmado para o próximo proxecto do Cisne, para o que tamén renovaron o canteirán Mateo Arias e o caboverdiano Gualther Furtado e ao que chegou como fichado o extremo canario Alberto Delgado.