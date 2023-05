Se hai que descender, que sexa coa cabeza moi alta. O Cisne derrota ao Guadalajara (28-27)

Partido de Liga Asobal entre o Cisne e o Guadalajara disputado no Pavillón Municipal © Cristina Saiz Partido de Liga Asobal entre o Cisne e o Guadalajara disputado no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

Pontevedra e o Cisne despedíronse de Asobal coa esperanza dun pronto retorno e co orgullo de facelo coa cabeza moi alta e a satisfacción de botarlle unha man ao veciño Frigorídicos do Morrazo Cangas, impedindo que Guadalajara supere aos cangueses e déixeos en postos de descenso, a falta da última xornada de liga.

Partido trepidante e cheo de alternativas, sen un dominador claro en ningún momento. A máxima diferenza nunca superou os 3 goles e ambos os equipos dispuxeron dela, os visitantes nos primeiros compases e os locais na recta final do partido, xusto cando necesitaban rendibilizala e fixérono para brindar á súa afección un triunfo e a silenciosa manifestación da súa intención dun pronto retorno á máxima categoría.

O 1-4 con que Guadalajara adiantouse foi rapidamente contestado polo Cisne cun parcial de 6-1 para poñerse por primeira vez por diante antes de que se cumprise o minuto 10, obrigando ao técnico alcarreño a solicitar o seu primeiro tempo morto.

Cos ataques superando con relativa facilidade ás defensas, o conxunto visitante foi "picando pedra", ata recuperar a inciativa (11-12, minuto 22). O Cisne mantíñase preto, agora con máis dificultades, pero o non saber xestionar o seu último ataque permitiu a Guadalajara aproveitar os últimos segundos para irse o descanso con 14-16 ao seu favor.

Xogar sen nervios nin presión facía que o Cisne se divertise na pista e Carlos Pombo lograba neutralizar a vantaxe visitante 17-17, no minuto 35.

As alternativas eran constantes ata que a falta de 12 minutos Álex Chan, cun golazo, poñía por diante aos pontevedreses (24-23) despois de moitos minutos.

A necesidade de gañar de Guadalajara e a gran actuación de Abián Rodríguez na portería do Cisne fixo que o conxunto local ampliase a conta (26-24 minuto 55), chegando a tres cun tanto de Dani Serrano (27-24) a falta de 3'35", que provoca un desesperado tempo morto do técnico visitante.

Aínda que reduciron distancias, un golazo de Bruno Vázquez, a 2'30", do final, cun lanzamento de cadeira, puxo o 28-25 que sentenciaba, porque aínda que lograron recortar, o Cisne soubo xogar con criterio a súa última posesión, non sen susto por unha inoportuna falta en ataque cometida e compensada cunha perda por precipitación do ataque visitante, para terminar gañando (28-27) e dando unha alegría aos seus afeccionados e indirectamente aos do Cangas.

Consulta as estatísticas nesta ligazón.