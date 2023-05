Aberto o casting ao banco de Pasarón

A situación actual do Pontevedra Club de Fútbol, descendido matematicamente a Segunda RFEF e coa necesidade de reinventarse para rexurdir das súas cinzas, augura importantes cambios para a próxima tempada.

Un deles apunta cara ao banco, tendo en conta que Juan Señor non cumpriu co obxectivo marcado á súa chegada e que tería suposto a prolongación do seu contrato por un ano máis. Desde o club granate non prevén facer movementos públicos respecto diso ata que conclúa a competición, co derbi fronte ao Deportivo, pero as propostas empezan a chegar e a amontoarse nas oficinas do Estadio Municipal de Pasarón.

Neste sentido, botando a vista atrás, a maioría das apostas do club granate no que respecta a adestradores desde a chegada de Lupe Murillo á presidencia en 2014 foron galegas, fóra de Juan Carlos Pouso a metade da 19-20, de Ángel Rodríguez na 21-22 (pero chegando da man do director deportivo Toni Otero) e Juan Señor na actual. Con Lupe ocuparon o cargo de adestrador Manu Fernández, Luisito, Luismi, Jesús Ramos, Antonio Fernández e Toni Otero, ademais dos mencionados anteriormente.

Chegados a este punto no Consello de Admninistración deberán valorar a lista de candidatos e negociar co elixido, pero que propostas ofrece o mercado autonómico na actualidade?