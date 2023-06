Pasarón despídese da Primeira RFEF cunha asistencia media de 2.500 espectadores en liga

O Pontevedra Club de Fútbol tiña moitas esperanzas hai un ano cando lograba asegurar o seu ascenso a Primeira RFEF, unha categoría que xeraba ilusión e que se esperaba que supuxese un impulso en moitos aspectos, un deles o apoio social.

Con todo, tras pechar a campaña pasada cunha gran entrada fronte ao Salamaca CF UDS, esa onda favorable non tivo continuidade nas bancadas, cunha asistencia media ao longo da tempada que se quedou nos 2.500 espectadores, menos dun cuarto do aforo total do Estadio Municipal de Pasarón.

A media extráese das cifras oficiais facilitadas polo club granate ao longo da tempada, en moitos casos baseadas en aproximacións e fóra do primeiro partido de liga contra Alcorcón no que non se ofreceu un número de asistencia, aínda que a realidade é que o campionato regular só en tres ocasións a asistencia mellorou á media final.

Foron os encontros fronte ao Real Madrid Castilla e RC Deportivo os de maior número de espectadores ao cifrarse en aproximadamente 6.300, aínda que no segundo caso con importante presenza de siareiros visitantes, mentres que na xornada inaugural ante o Alcorcón rozáronse os 3.000 afeccionados.

En canto ás peores cifras, en varias ocasións ao longo do curso situáronse en só 1.500 espectadores ou un número moi similar. Foi así contra o Talavera (1.500), San Fernando (1.614), Fuenlabrada (1.657), Raio Majadahonda (1.600), Algeciras (1.600) e Linares (1.500).

Certo é que na tempada aparece tamén a Copa do Rei, con 3.200 espectadores no duelo fronte ao Tenerife e aproximadamente 10.500, segundo dato do club granate, fronte ao Mallorca. Sumando estes dous duelos a media total da tempada ascende a 2.914 espectadores.

Cabe lembrar que, segundo o dato ofrecido pola propia presidenta do Pontevedra, Lupe Murillo, nunha rolda de prensa dada no mes de febreiro, nese momento eran 2.394 os socios cos que contaba a entidade da Boa Vila.

Unhas cifras afastadas do esperado en Primeira RFEF e que sinalan ao Pontevedra a que debe ser unha das súas principais liñas de actuación nos próximos anos, tentar recuperar a masa social que deixou de acudir con frecuencia ao Estadio Municipal de Pasarón.