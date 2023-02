Lupe Murillo: "Chegamos con 1.400 socios. Hoxe hai 2.394"

Lupe Murillo con membros do consello de administración do Pontevedra C.F. © Mónica Patxot Lupe Murillo, presidenta do Pontevedra C.F. © Mónica Patxot

A presidenta do Pontevedra CF SAD, Lupe Murillo,compareceu esta tarde de xoves na sala de prensa de Pasarón para facer balance dos seus nove anos de xestión e repasar os temas de actualidade que afectan o club de Pasarón. A mandataria defendeu con paixón o traballo do seu equipo directivo que evitou a liquidación do club, reduciu a súa débeda e incrementou notablemente os ingresos.

Do mesmo xeito, recalcou que a masa social, ao contrario dalgunhas opinións que saíron á luz pública, creceu desde a súa chegada á entidade e que actualmente se atopa en liña ascendente.

Tamén criticou o labor do grupo opositor á actual directiva facendo público que presentaron cinco denuncias contra a xestión de Murillo e que "non achegan nada ao club".

Podes escoitar a comparecencia completa no audio que se adxunta ao final desta información.

REESTRUTURACIÓN DA PRIMEIRA FEDERACIÓN

Sobre a posible remodelación da cateogoría, a presidenta explicou que os equipos enviaron as súas votacións á Federación pero descoñecen aínda o resultado das mesmas. Recoñece que existen "discrepancias" entre equipos e Federación pero asegura que o Pontevedra "non ten ningun tipo de discrepancia co que propón a Federacion" e que "nos adaptaremos a todo o que nos poñan por diante": Do mesmo xeito confía en que finalmente todas as partes cheguen a un acordo.

BALANCE ECONÓMICO

A presidenta repasou os datos económicos dos seus nove anos de xestión desde a súa chegada ao club. Subliñou Murillo que no ano 2014 a débeda do club superaba os 2 millóns de euros e que actualmente se sitúa en 1,04 millóns, unha redución do 39 %. Ademais, os ingresos do club pasaron dos 607.000 do curso previo á chegada da presidenta aos 1,39 millóns da actualidade, o que supón un incremento do 129 %.

O valor da entidade tamén creceu. Tiña un valor negativo antes da chegada do actual consello de administración e agora supera os 600.000 euros.

GRUPO OPOSITOR

A mandataria granate criticou con dureza a actitude e os actos do grupo accionarial opositor á súa xestión. Explicou que xa eran accionistas antes da súa chegada, que compraron os seus paquetes a antigos accionistas como Nino Mirón e que apostaban, en contra de Lupe, por deixar que o Pontevedra desaparecese. "Eles dicían que se deixaban morrer ao club era máis fácil de reflotar. Partirían desde Preferente, pero fose máis barato, pero perderiamos a esencia deste club, liquidabamos o Pontevedra Club de Fútbol", explica Murillo as razóns polas que rexeitaba esta postura.

Desde entón, a oposición do grupo de Meaño foi feroz, pero a achega ao porvir do club, nula. "Nove anos nos que nos tentaron bombardear desde fóra e agora desde dentro. Diñeiro cero. No Pontevedra non entrou nada, nin antes nin despois. É máis fácil falar e destruír", declarou. "Nestes anos cinco demandas, que non teñen máis intención que destruír ao Pontevedra CF, ningunha delas achegaría nada a este club", engadiu.

Pola contra, desexa que se poña en valor que "este consello de administración levantou o club, no canto de desde cero, desde menos dous millóns, para manter a esencia do Pontevedra histórico".

Tamén argumentou por que o Pontevedra acode ás veces a préstamos con empresas privadas, Pescamar principalmente, para conseguir liquidez. Faino porque moitas entidades pagan con atraso e o club necesita liquidez para pagar as súas nóminas ao día. "Fano todas as empresas, pero moléstalles que o faga Pescamar", reivindica.

"Están no consello e non achegaron nada en tres anos máis que denuncias", engadiu a dirixente.

MASA SOCIAL

Ao contrario do respírase na contorna do club, Murillo tirou de datos para asegurar que a masa social do club creceu desde a súa chegada á presidencia. "Partimos de 1.400 socios cando chegamos. Hoxe hai 2.394", sentenciou. Ademais, destacou que a media de idade do socio baixou e que se están facendo campañas para captar a menores de 16 anos. .

MANTEMENTO DE PASARÓN

É coñecido que o estado do céspede de Pasarón non é responsabilidade do club, que é o gran damnificado dos numerosos defectos cos que Concello e Deputación deron por bo o final da obra. Neste sentido, Murillo relatou os numerosos esforzos e o elevado gasto do club en tentar mellorar o céspede de Pasarón. Algo que só se solucionaría levantando todo o tapete, un investimento que corresponde ás administracións públicas e que supoñería un investimento superior ao medio millón de euros.

"Sobre este tema falei con algún concelleiro en épocas recentes", deslizou a presidenta en referencia a unha conversación na que o responsable político mostraba a súa predisposición para acometer a obra.

En calquera caso, mantemento do céspede á marxe, o club gastouse este ano 70.000 euros no mantemento do estadio, unha cifra similar á de tempadas anteriores.

CRÍTICAS DA AFECCIÓN

A pesar dos datos positivos relatados pola presidenta e referendados nas contas, un sector da afección pide a dimisión da presidenta. Lupe Murillo preferiu non expresar a súa opinión sobre a causa deste malestar. "Resérvomo e cóntoo outro día. Non me interesa aínda contalo. Igual non coñecen estes datos. Espero que se conten as verdades dos datos que ten o Pontevedra. Que se publicite o malo só beneficia aos clubs que están na mesma categoría, que lles encantará que nos afundamos e descendamos. No canto de apoiarnos os de casa, destruímonos os de casa", criticou.

SITUACIÓN DEPORTIVA

Sobre o cesamento de Antonio Fernández como adestrador, Murillo mostrouse apenada. "O cesamento do adestrador foi só por resultados deportivos. 19 xornadas e seguiamos en descenso. A primeira interesada en que lle vaia ben a un adestrador de Pontevedra, eu son moi da miña cidade. Encantoume que funcionase. Pero os resultados destitúen aos adestradores e por desgraza é mais fácil destituír a un adestrador que a 22 xogadores. Non me gusta destituír adestradores. Só foi polos resultados. Gustoríame que non fóra así", detallou.

O substituto elixido foi o director deportivo Toni Otero. Un nomeamento que Murillo explica así: "O director deportivo, que lle deixamos traballar, é o responsable da confección do plantel. Dá a súa opinión, escoitámolo e tómanse decisións, que non sempre son acertadas, podemos equivocarnos. Nese momento, coméntame que xa non podemos aguantar máis, tómase unha decisión. Dá un paso adiante, el confía no plantel e coñece a categoría. Oxalá salga ben, é o desexo de todos. É a máxima autoridade a nivel deportivo nesta entidade".

LIBASSE GUEYE

"Está aínda sen pechar. Non lle demos de baixa, segue tendo ficha, non chegamos a ningún acordo o dia do peche de fichaxes. A ver se chegamos a un acordo os próximos días. Nos próximos días haberá un desenlace", dixo Lupe, que se debate entre a "incredulidade de que volva e se queremos que volva".

OPCIÓNS DE PERMANENCIA

"Toni Otero dime que os xogadores están a adestrar de marabilla e que só temos que gañar 8 partidos de 17. Se os gañamos, quedamos", dixo tirando de optimismo. Neste sentido, defendeu que "non vin moitos equipos superiores ao noso, pero é certo que non tivemos ese punto de case perfección. Cada partido espero que vaiamos mellorar e aínda non o notei", engadiu.

MENSAXE FINAL

"Paciencia é a palabra que me ensinaron os socios de toda a vida. Son a responsable de todo o que pase aquí, pero non son a culpable de todo. Non deixemos que o barco se afunda, porque o barco pode tirarse entre todos ou afundilo uns cuantos, comigo non conten para afundilo"