A elección do novo adestrador granate, unha decisión inminente

As negociacións para contratar ao novo adestrador do Pontevedra Club de Fútbol intensificáronse nos últimos días, e a decisión respecto diso antóllase inminente.

Coa continuidade de Juan Señor sendo máis que improbable tras o descenso de categoría (aínda que chegou a ser valorada xunto ao resto de candidatos), todas as miradas viran cara a Míchel Alonso como principal candidato ao posto dentro da lista estudada con detalle estas semanas nas oficinas do Estadio Municipal de Pasarón, e na que existen outras opcións.

O preparador ferrolán, curtido en Segunda B/Segunda RFEF no Racing de Ferrol, Somozas, Rápido de Bouzas, Coruxo e estas dúas últimas tempadas no Formentera, é unha das opcións contrastadas que ofrece un mercado galego de adestradores ao que adoita mirar en primeiro lugar o club granate nestas situacións.

En todo caso a pesar de que a decisión final vese como próxima, a comunicación oficial respecto diso podería tardar máis tempo en producirse no medio do silencio informativo decretado un verán máis na casa granate.

De pecharse a contratación do novo adestrador o Pontevedra despexaría unha incógnita, a do seu banco, que xa aclararon o resto de clubs galegos da categoría salvo o recentemente ascendido Rácing Villalbés, no que se espera a continuidade de Simón Lamas, xa que o Deportivo Fabril renovou a Óscar Gilsanz, o Ourense CF a Rubén Domínguez e o Compostela e o Coruxo confirmaron hai días as fichaxes de Manel Menéndez e David de Dios.