Reestruturar o organigrama deportivo primeiro, planificar o plantel despois

Non terminou a liga, pero co descenso certificado o Pontevedra Club de Fútbol traballa xa pensando na próxima tempada en Segunda RFEF, e faino en primeiro lugar para definir como quedará o organigrama de dirección deportiva e técnica.

Primeiro poñeranse os cimentos do proxecto e despois empezarase coa planificación estritamente deportiva. Esa é polo menos a intención, contando neste aspecto que un bo número de xogadores asinou no seu momento un contrato ata 2024.

A presidenta granate, Lupe Murillo, avanzou no seu día cando Juan Señor foi confirmado como adestrador, que a intención do club é "aplicar máis medios á estrutura da direccion deportiva e menos aos xogadores. Ampliaremos a parcela deportiva", asegurou entón.

Esa é a prioridade, e en eso avánzase, aínda que centrándose exclusivamente no organigrama que rodea ao primeiro equipo, xa que tanto no que respecta ao filial tras o recente ascenso a Terceira RFEF como coa canteira o nivel de satisfacción na entidade é alto.

Cabe lembrar que tras a saída de Toni Otero do club, antes se cabe cando asumiu o cargo de adestrador, a dirección deportiva quedou sen cabeza visible.

Entre as decisións para tomar estará ademais tamén definir o posto que ocupará Charles dentro da estrutura, aspecto no que se comezou a avanzar.

A previsión é que unha vez conclúa a competición co partido fronte ao Deportivo póidanse producir os primeiros anuncios oficiais respecto diso, nunha semana que a teor do sucedido en anteriores campañas todo apunta a que se dedicará a finiquitar a tempada recibindo nas oficinas de Pasarón tanto ao actual adestrador, Juan Señor, como aos integrantes do plantel que finazalizan contrato.