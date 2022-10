A ofensiva do Cisne fai augas na segunda metade contra o Bada Huesca (27-32)

Partido de Liga Asobal entre Cisne e Bada Huesca no Príncipe Felipe © Cristina Saiz Partido de Liga Asobal entre Cisne e Bada Huesca no Príncipe Felipe © Cristina Saiz

Non foi capaz o Club Cisne Balonmán de superar ao Bada Huesca e cedeu outros dous puntos no Príncipe Felipe a pesar de levar a iniciativa no marcador na maior parte do encontro. Os brancos, que chegaron ao descanso con tres goles de vantaxe grazas á actuación de Roney Franzini baixo paus, víronse superados polo empuxe visitante e o muro Leo Tercariol que, cunha porcentaxe do 58% en paradas, augou a festa aos pontevedreses.

Comezou o partido cun ritmo frenético e unha choiva de goles por parte dos dous equipos. Con todo, foron os visitantes os que se fixeron dominadores do marcador cun pequeno colchón de dous tantos que non tardou romper o Cisne (2-4). Roney apareceu por partida dobre e Mateo Arias e Carlos Álvarez puxéronse en modo goleador para abrir a primeira brecha e, con iso, a primeira vantaxe para os pontevedreses (6-4).

Reaccionou de novo o Bada Huesca e volteó o electrónico, pero o Cisne, lonxe de permitir ao seu rival tomar maior vantaxe que a dun gol, empatou e arrincaron uns instantes de completa igualdade, golazos e paradas soberbias.

O guion repetiuse ao longo da primeira metade, os brancos tomaban unha leve vantaxe e Huesca apertaba para empatar. E viceversa. Roney Franzini estaba a converterse no home do partido detendo balóns e ata 5 minutos estivo sen marcar o cadro visitante, pero aos homes de ataque de Javier Márquez custáballes traducir as chegadas en goles e o marcador mostraba un 12-11 aos 20 minutos.

Parou o tempo o técnico visitante, pero de nada serviu. A defensa cisneísta estaba a ser impenetrable e, a base de contragolpes, conseguía abrir a maior brecha rexistrada na mañá de domingo (14-11).

Pero o Cisne volveu encadear unha serie de erros en ataque, ata desde os sete metros, e o Huesca recuperábase afinando a puntería (14-13) e parecía que mesmo ía empatar antes de chegar ao descanso, pero Roney regresou ás andadas e converteuse nun muro para frear as últimas chegadas do cadro oscense e se atreveu a enchufar o balón desde o seu propio campo, mandando o partido ao intermedio cun resultado de 17-14 e unha porcentaxe en paradas de máis do 40%.

Produciuse un intercambio de golpes ao saír do descanso, pero foi Bada Huesca o que, co paso dos minutos, conseguía empatar despois de que a ofensiva do Cisne empezase a facer augas e a verse estrelada en Leo Tercariol (19-19).

Non gustaba o que ocorría sobre a cancha a Javier Márquez e paraba o cronómetro para tentar reverter a situación, pero sobre todo para dar coa forma de bater ao gardameta rival (70%, 7/10), algo que estaba resultado imposible.

E así o Huesca, secundado por un gran Tercariol e despois de varios intentos e moitos minutos co resultado en contra, repoñíase e cambiaba o partido por completo (20-23), obrigando ao Cisne, completamente apagado en ataque, a remar ao contraxeito.

De novo parou o tempo Márquez debido a que o seu equipo levaba máis de 10 minutos sen marcar e só anotara tres goles en 19 minutos. Apareceu Chan, desde os sete metros, para romper a seca, pero moito tiñan que cambiar as cousas se o Cisne quería sacar algún beneficio do partido.

Kilian uniuse á festa das paradas para manter vivo aos seus, que rexurdiron e amornaron os nervios para coller ás. E así, arroupados pola afección e beneficiados pola exclusión de Pedro Moya, colocáronse a tan só un gol do empate cando quedaban seis minutos para a conclusión (25-26).

A recta final estaba a ser de auténtico infarto, Bada Huesca facíase con outro colchón de dous goles e o Cisne adiantaba o seu defensa para roubar rápido. Furtado apertaba unha vez máis o marcador (27-28) pero Leo Tercariol seguiu impenetrable (58% en paradas) e pechou a porta ao conxunto pontevedrés, castigado con catro goles na recta final desde campo contrario que deron os dous puntos aos de Francisco Nolasco (27-32).

Consulta as estatísticas do partido na seguinte ligazón