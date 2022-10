A coraxe non lle chega ao Cisne para sumar en Puente Genil (34-32)

Tentouno deixándose ata a última pinga da suor na pista, pero o Club Cisne Balonmán, de novo castigado por un importante número de baixas, non puido repetir a xesta de hai unhas semanas en Cuenca caendo derrotado na pista dun rival directo pola permanencia da Liga Asobal como é o Ángel Ximénez de Puente Genil (34-32). E iso que gozou das súas opcións.

O partido comezou cunha serie de imprecisións por ambos os dous bandos ata que José Cuenca inauguraba o marcador para os locais. Non tardaba con todo en devolver o golpe o Cisne cun parcial de 0-3 ao seu favor (1-3) nas que evidenciaba os seus mellores armas con tantos de Franceschetti no pivote, Furtado en penetración e Álex Chan.

Os de Javier Márquez collían a iniciativa e non rehuían o intercambio de golpes, cun importante acerto a nivel ofensivo. Movíanse nun e dous goles de vantaxe, coa defensa cordobesa tendo problemas para desactivar aos homes de primeira liña e de pechar a vía cara ao pivote.

Así avanzaban os minutos. Só faltaba botábase en falta unha maior achega desde a portería, con Franzini roldando o 18% de acerto. De feito foi aparecer o gardameta e a renda subiu aos tres tantos (11-14, minuto 21) culminando Carlos Álvarez un contragolpe e obrigando o Ángel Ximénez a solicitar tempo morto.

Pode que polas indicacións do seu técnico ou pola falta de descanso dos homes clave do Cisne, chegou entón a reacción local para pasar do 12-15 ao empatar a 15 goles. Empezaba un novo partido a catro minutos do intermedio.

As prestacións ofensivas baixaban á vez que se axustaba a defensa do Puente Genil e os de Javier Márquez parecían esperar ao respiro que podía supoñer o descanso, aproveitando a situación o cadro andaluz para poñerse enventaja por primeira vez desde o 1-0 inicial e marchar ao vestiario cun 18-16.

Tras o descanso Márquez apostaba por un cambio en portería dando entrada a Kilian Ramírez, e o canario respondeu no tramo inicial do segundo acto para primeiro manter aos seus no partido e despois para xerar oportunidades de empatar e de poñerse de novo por diante no marcador.

O gardameta poñíase nun 45% de acerto (5/11) e os seus compañeiros secundábanlle para, á terceira opción que tiñan empatar cun gol de Pombo e despois para remontar cunha penetración de Furtado (24-25) chegando ao ecuador do segundo acto.

O Ángel Ximñenez empataba a acontinuación e as imprecisións no ataque pontevedrés empezaban a aparecer froito de novo do cansazo. Viuno o técnico cisneísta parando o partido, pero non puido parar o parcial de 3-0 dos locais (28-25) que empezaba a definir o partido.

Non se rendeu o Cisne, que seguiu pelexando sen descolgarse no marcador, pero só no minuto final conseguiu poñerse a un gol (33-32) cun sete metros de Álex Chan. Faltabal poucos segundos para o final e o Puente Genil non deu máis opción sentenciando o choque e quedándose cos puntos en xogo.

Consulta aquí as estatísticas do partido entre Ángel Ximénez e Club Cisne Balonmán.