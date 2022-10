As lesións non dan tregua ao Cisne, que volve perder a Cavalcanti

O do Club Cisne Balonmán coas lesións esta tempada é para facerllo ver, e é que o club pontevedrés leva semanas coa enfermería repleta.

O último en caer, ou practicamente recaer no seu caso, é Gabriel Cavalcanti.

O lateral portugués sufriu un forte golpe na cara que lle obrigou a abandonar o encontro do pasado domingo fronte ao Bada Huesca, confirmándose tras as probas realizadas que sofre unha rotura dos ósos propios do nariz.

Esta situación, aínda que lle permitirá manter a forma física, impediralle someterse a situacións de contacto directo as próximas semanas, causando baixa por tanto para os de Javier Márquez xusto cando conseguira volver ao equipo superados os problemas físicos que lle deixaron KO varias xornadas.

Unha nova baixa por tanto para unha mermada primeira liña, a pesar da incorporación de urxencia de David Chapela, e para un equipo que perdeu para toda a tempada a Marko Ojeda e que conta con outros xogadores con problemas físicos como Arbleya, Carlos Ocaña, Bruno Vázquez ou Iván Calvo.