Xesta do Cisne en Cuenca para sumar o seu terceiro triunfo da tempada (28-30)

Partido entre Ciudad Encantada e Cisne © J.A. Lillo / Asobal Partido entre Ciudad Encantada e Cisne © J.A. Lillo / Asobal

Vitoria de moito mérito, a terceira da tempada, dun Club Cisne Balonmán que se dispara na clasificación da Liga Asobal tras superar este venres a domicilio a un dos equipos máis en forma da competición, o Ciudad Encantada. O cadro de Cuenca só cedera ata a data co todopoderoso Barcelona, e chegaba á cita coa moral polas nubes. En fronte os pontevedreses comparecían co xusto, moi minguados polas baixas por lesión que afectaron o plantel nas últimas datas. Non importou, e é que se algo caracteriza ao equipo de Javier Márquez é a capacidade de loita.

Aínda así lle custou ao conxunto pontevedrés entrar no partido en ataque, intimidado quizais polo solvente 6-0 defensivo dos locais. Froito diso, e aínda que a retagarda cisneísta encadeaba algunha boa acción Simonet e Fede Pizarro puxeron en vantaxe o Ciudad Encantada.

Tiveron que pasar catro ataques visitantes para que chegase o primeiro tanto dos de Javier Márquez, nun contragolpe culminado por Mateo Arias, e aínda que Carlos Álvarez neutralizaba a vantaxe inicial enseguida os de Cuenca volveron tomar a iniciativa no marcador.

Así foi durante toda a primeira metade cunha renda que, apoiada pola gran actuación do porteiro Ante Grbavac (por encima do 50% de acerto no primeiro cuarto de partido), foise ata os 4 tantos (8-4) que obrigaban o Cisne para pedir tempo morto.

Faltaban ideas en ataque, cunha primeira liña sen apenas descanso ante a falta de efectivos. O máximo goleador de Asobal, Chan, non atopaba o oco nin desde os 7 metros, deixando a responsabilidade nesta especialidade a un Carlos Álvarez que callou unha gran primeira metade.

Aínda así o Ciudad Encantada dominaba, ata que unha exclusión de Fede Pizarro a cinco minutos do descanso cambiou a tendencia. O marcador era de 12-8, pero o momento aproveitouno o Cisne para cun ataque de coraxe encadear un parcial de 0-5 que volteou o electrónico.

Culminouno sobre a bucina do descanso Carlos Álvarez co seu sexto tanto (12-13), nunha rápida contra, e grazas tamén á actuación en portería dun Kilian Ramírez que mantivo aos seus no partido nos primeiros momentos de debilidade e que se ía ao descanso por encima do 40% de paradas (9/22). Era a primeira vantaxe visitante de todo o partido.

Nun abrir e pechar de ollos o Cisne demostrara que ía pelexar ata o final polos puntos en xogo, pero restaban aínda 30 intensos minutos por diante, e os locais non ían regalar nada. Así, en apenas un minuto aproveitaban dúas perdas pontevedresas para volver dominar.

Foi un espellismo, e é que os da Boa Vila eran outros. Viran como posibles os puntos en xogo e aferráronse a iso. Kilian encadeaba un par de intervencións e a iniciativa pasaba a ser cisneísta, un dominio que xa non abandonarían ata o final. Aínda así o partido estaba nun puño mentres pasaban os minutos.

A falta de rotación evidenciábase cos minutos de Carlos Álvarez como lateral para dar descanso a Pombo, e puido ser mesmo peor ao perder a Franceschetti nos instantes finais, primeiro tras romper a súa camiseta dando paso a uns minutos de incerteza por se podía xogar con outra elástica e despois cunha exclusión da que marchou directo á bancada.

Tras esa acción empataba o Ciudad Encantada (23-23). Sería a última vez. Álex Chan asumía galóns para dirixir o equipo secundado sobre todo polos seus compañeiros na primeira liña, con Pombo anotando e un Carlos Ocaña ao que a pesar da súa mocidade non lle pesaba a responsabilidade. O lateral foise aos sete goles para poñer a máxima renda do partido para o Cisne (23-26) a catro minutos da conclusión. Os puntos estaban máis preto que nunca, pero os locais non se renderon reducindo a desvantaxe ao mínimo cando se entraba no último minuto.

Foron segundos de nervios, pero non fallaron os pontevedreses pechando o partido a 10 segundos cun tanto do seu máximo goleador, Álex Chan, dando paso a unha celebración merecida dos xogadores na pista. Non era para menos, e é que os primeiros puntos a domicilio da tempada saben a gloria.

