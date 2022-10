Ao Cisne escápanselle os primeiros puntos no seu feudo ante un demoledor Granollers (29-35)

Partido entre Cisne e Granollers © Fernando Lago / Asobal Partido entre Cisne e Granollers © Fernando Lago / Asobal Partido entre Cisne e Granollers © Fernando Lago / Asobal Partido entre Cisne e Granollers © Fernando Lago / Asobal

Primeiros puntos que se lle escapan ao Club Cisne Balonmán diante da súa afección. Foi ante un Granollers completamente demoledor que impuxo un ritmo alto practicamente imparable para os brancos, salvados por un Kilian Ramírez (31,71% de efectividade) que apareceu nos momentos determinantes para que a derrota non fose máis avultada (29-35).

E iso que o duelo comezou completamente igualado con repartición de golpes en ambas as escuadras que se traducía nun 2-2 de inicio. O Granollers xa deixaba ver a que viñera a Pontevedra: xogo rápido en ataque e defensa moi pechada para evitar que o balón chegase ao pivote Franceschetti, moi ben cuberto en todo momento. Ao Cisne custáballe atopar lanzamentos cómodos mesmo desde o exterior e salvábase grazas aos contragolpes (3-3).

A pesar diso, moi pronto o conxunto catalán conseguiu tres goles de vantaxe, que puideron ser máis pero a portería cisneísta estaba moi ben protexida por Kilian, que salvou aos seus de que a diferenza fose maior (3-6).

Case cinco minutos estivo o Cisne sen anotar, ata que Carlos Ocaña saíu ao rescate e rompeu coa seca dos brancos para forzar unha nova repartición de golpes. Iso si, o gardameta branco volveu aparecer con tres paradas case consecutivas e permitiu ao seu equipo colocarse a tan só un gol do empate pasado o ecuador do primeiro tempo (9-10).

Os de Pontevedra viñeron arriba coa achega de Kilian, pero seguíalles custando superar a defensa catalá, que seguía intratable e non estaba disposta a mostrar ningún indicio de fraqueza e mesmo replegaba rápido para frear as contras do Cisne.

Con todo, o que parecía unha remontada acabou en vantaxe dos visitantes nos instantes finais do primeiro acto. Os xogadores brancos erraban en pases que parecían sinxelos e Javier Márquez víase obrigado a parar o tempo cando quedaban menos de tres minutos para o descanso (12-16). Anotaron Chan e Francechetti para o Cisne e Pol Valera bateu a un recentemente ingresado Roney desde os sete metros para facer o 14-17 sobre a bucina.

Un 0-2 de Faruk Yusuf á saída dos vestiarios deu outra renda máxima ao cadro visitante, mentres os brancos tardaban case tres minutos en anotar cun sete metros de Chan. Con todo, a pesar de tentalo, a velocidade en ataque do Granollers era imparable e ao Cisne custáballe sangue, suor e bágoas superar a defensa (15-20).

Reduciu diferenzas en ata tres goles, pero a precipitación volveu ser a condena e o Granollers conseguiu a súa máxima renda (19-25) obrigando a Márquez a parar o cronómetro e ordenar as ideas dos seus xogadores. Funcionou á perfección, polo menos nun primeiro momento, pero os visitantes seguían facendo un xogo moi sinxelo e non lles custaba ver portería (22-26).

Con Furtado desde os sete metros e as paradas de Killian a falta de 12 minutos para a conclusión daban esperanzas ao Cisne, que lonxe de renderse viña arriba (25-27). Pero á liña de ataque do Granollers non lle tremía o pulso á hora de anotar e encargábase de impedir a reacción branca.

De feito, os últimos minutos só tiveron unha cor a pesar da intención dos locais de remontar. Sentenciou con moita tranquilidade o Granollers nos últimos instantes onde destacou, o debut de Manu García e, como non, a velocidade de Mateo Arias e Carlos Álvarez (29-35).

