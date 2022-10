De xogar co cadete do Cisne a debutar na Liga Asobal con só 16 anos

A aposta pola canteira do Club Cisne Balonmán non é unha acción para a galería. Así o demostrou o club pontevedrés ao longo dos últimos anos, dando a alternativa a un bo número de talentos, principalmente galegos, e ofrecéndolles a oportunidade de curtirse na elite medíndose aos mellores equipos do país.

Ademais dos resultados das súas categorías inferiores, iso traduciuse coa constante ascensión de xogadores ao primeiro equipo. Algúns como Álvaro Preciado ou Virulegio xa non están ao probar sorte noutros equipos da máxima categoría, algúns están asentados no plantel cisneísta e outros empezan a asomar a cabeza.

É o caso de dous xogadores que, con só 16 anos, viviron no choque contra o Granollers os seus primeiros minutos na Liga Asobal.

Trátase do pivote pontevedrés Manu Lorenzo e do central Xoán Fernández, e que pasaron en apenas uns meses de xogar a fase final do Campionato de España Cadete, á que accedeu o Cisne como un dos oito mellores equipos do país, a relacionarse coa elite do balonmán nacional.

Debut en @ASOBAL con tan solo 16 años de Manuel Lorenzo

¡Quédense con este nombre, ya que dará mucho que hablar! #SomosCisne #OrgullososdoNoso pic.twitter.com/owiMesUqEe — Club Cisne Balonmano (@ClubCisneBalonm) October 2, 2022

Hoy no solo pudimos ver el debut de Manu Lorenzo, el también juvenil Xoán Fernández de 16 años, fue otro de los que disfrutó de sus primeros minutos en @ASOBAL ¡Enhorabuena a ambos, el futuro de nuestro Club está en su cantera! #SomosCisne #OrgullososdoNoso pic.twitter.com/F1NuQiP4oX — Club Cisne Balonmano (@ClubCisneBalonm) October 2, 2022

As estatísticas do seu debut pouco importan. De feito ningún dos dous chegou a anotar un tanto, pero son só os primeiros compases dunha carreira que todos esperan sexa longa e con moitas alegrías. Iso será en todo caso ao seu debido tempo. Por agora ante as baixas existentes no primeiro equipo puideron asomar a cabeza e empezar a mostrarse. O demais xa irá chegando, porque se algo demostrou o Cisne é que non lle treme o pulso á hora de apostar polos mozos. Toda unha garantía de futuro.