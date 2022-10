Álex Chan roza o MVP de setembro na Liga Asobal

É un dos piares do Cisne, e baixo o seu mando desde o posto de central os pontevedreses conseguiron dous triunfos consecutivos na casa no inicio da Liga Asobal.

Ese feito, unido a unhas cifras que lle levantaron ao primeiro posto de goleadores da competición, valéronlle a Álex Chan o nomeamento como Xogador Máis Valioso (MVP) da liga durante o mes de setembro, ao arxentino Nico Bono (BM Sinfín) e ao gardameta montenegrino Mile Mijuskovic (BM Torrelavega).

Durante a fin de semana os afeccionados puideron votar polo seu favorito, e o central pontevedrés do Cisne quedou moi preto de lograr o recoñecemento.

Nico Bono foi o xogador con maior porcentaxe de apoios co 46,6% de votos, polo 41% de Chan e o 12,4% de Mijuskovic.

¡Qué manera de irrumpir en @ASOBAL!



@Nicobono4, elegido del mes de septiembre



El central de @bmSinfin ha obtenido el 46,6% de los votos de los aficionados



¡Enhorabuena, Nico!https://t.co/NJXZCqIQuv — ASOBAL (@ASOBAL) October 3, 2022

A pesar de non lograr o MVP, Álex Chan mantense como máximo goleador de Asobal despois das 5 primeiras xornadas, con 38 goles e unha media de 7,6 por partido. Séguelle nesta particular clasificación Joaquim Rebelo (Ciudad Encantada) con 35 tantos e con 32 Nico Bono (Sinfín), Nicolo D'Antino (At. Valladolid), Antonio Martínez (Ademar), Juan Castro (Ademar) e Pol Valera (Granollers).