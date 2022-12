Álex Chan, convocado con Estados Unidos para o Mundial de Polonia e Suecia: "Non foi unha sorpresa"

Álex Chan, no partido de liga Asobal entre o Cisne e o BM Logroño © Cristina Saiz Álex Chan, no partido de Liga Asobal entre Cisne e Bidasoa © Mónica Patxot Álex Chan na concentración de Estados Unidos previa ao Mundial de balonmán de 2021 © USA Team Handball

Quedou sen Mundial en 2021 por un brote de coronavirus no combinado norteamericano, pero parece que esta vez vai a vencida. O xogador do Club Cisne Balonmano Álex Chan foi convocado pola Selección de Estados Unidos para disputar o Campeonado do Mundo que se disputará do 12 ao 29 de xaneiro en Polonia e Suecia.

"Non foi unha sorpresa", admitiu Chan unha vez coñecida a convocatoria. "Desde que competimos os últimos meses o equipo está bastante armado e os xogadores que foron ás convocatorias son os elixidos", explicou o xogador, que posúe a nacionalidade estadounidense grazas á súa nai, nacida alén do charco.

Consciente do complicadas que son este tipo de competicións, comandadas polas seleccións europeas, Álex Chan confía nas opcións do seu equipo a pesar de que "o nivel é moi alto".

"Haberá que ver ata onde podemos chegar. Marrocos -encadrada con EEUU no Grupo G- é a máis parella ao noso nivel", pero recoñece que agora "as seleccións suramericanas están a reforzarse e equiparando" aínda que "as mellores seguen sendo as europeas".

O soño americano do xogador cisneísta está cada vez máis preto e chegará tras "un parón moi necesario" da liga Asobal. A escasa rotación provocada polas lesións fixo que tanto Álex Chan como varios compañeiros tivesen pouco descanso e, "aínda que non tiven ningunha lesión, acumulei moitos minutos e para chegar a unha competición tan importante como un Mundial é necesario chegar preparado", sinala.

En cando ao Cisne e ás súas opcións de manterse na máxima categoría do balonmán español, o central admite que "queda moito aínda e é moi precipitado dar unha valoración, está todo moi aberto por abaixo. Todo o persoal fixemos bos partido, pelexado contra equipos que están arriba e gañado a rivais directos. Todo depende de como cheguen o resto de equipos despois do Mundial e a sorte que teñamos" pero admite que "podemos seguir na loita".

