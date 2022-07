Antía García consegue cunha prata nos World Games a medalla que lle faltaba

É campioa do mundo e de Europa de salvamento deportivo, cun palmarés brillante que acaba de dar sumar un novo logro na madrugada de domingo a luns.

Antía García sumou a medalla que lle faltaba na primeira xornada dos World Games ou Xogos Mundiais, evento multideportivo que reune a atletas de todo o mundo en modalidades deportivas que non están presentes no calendario olímpica.

A cidade estadounidense de Birmingham é a que acolle este prestixioso campionato, que comezou cunha medalla de prata para a deportista do Club Acuático Umia.

A atleta caldense finalizou en segundo lugar na proba de 100 metros maniquí con aletas, cun tempo de 52.98 segundos sendo só superada pola alemá Undine Lauerwald (62.62), e por diante da tamén xermana Nina Holt (53.57), que levou o bronce.

"A verdade é que estou moi contenta porque é a miña proba favorita, o mergullo creo que é a primeira vez que mergullo tan rápido que era como o meu parte mala, si que é certo que no remolque que é o meu mellor parte escorregóuseme o maniquí porque non son o que utilizamos habitualmente e creo que todas tivemos ese problema. Tente salvalo como puiden e ao final unha medalla de prata que era a que me faltaba e estou moi contenta", explicou Antía tras a competición en declaracións á Real Federación Española de Salvamento e Socorrismo.

Antía aínda seguirá en competición en Birmingham, onde na xornada inaugural nadou ademais a remuda 4x50 obstáculos coa Selección Española, finalizando na sétima praza.