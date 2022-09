Antía García pecha o Mundial de Salvamento cunha medalla de bronce

Antía García, no Campionato do Mundo Absoluto de Salvamento en Riccione © Club Acuático Umia

O deporte caldense volve festexar unha medalla mundialista da man da súa nadadora Antía García.

A representante do Club Acuático Umia, que esta tempada xa brillara nos World Games, pechou a súa participación no Campionato do Mundo Absoluto de Salvamento e Socorrismo disputado na localidade italiana de Riccione cunha medalla de bronce.

É a súa segunda presea mundialista tras a conseguida en 2018 en Australia.

Nesta ocasión Antía subiu ao terceiro chanzo do podio na remuda 4x50 mixta, facendo equipo con Marc Sánchez e Pau Beltrán (Alcarreño de Salvamento) e Nuria Payola (Aldaia).

Ademais a deportista do Centro Galego de Tecnificación Deportiva asinou o quinto posto nos 100 metros rescate con aletas, a só 5 décimas das medallas.

Nos próximos días o Mundial de Salvamento terá continuidade coas probas de praia, nas que Antía García participará en varias remudas.