Onda de apoios ao Marín Futsal: "Alguén debería explicar por que non se aprazou o partido habendo acordo entre clubs"

O Marín Futsal trata de recuperar a normalidade ás alancadas para preparar a súa inminente participación na fase final da Copa da Raíña que dá comezo o vindeiro venres 6 de maio, pero a actualidade do club marinense segue virando ao redor da suspensión do seu partido de liga fronte ao Burela.

A entidade do Morrazo chegou a un acordo co seu rival, o Pescados Rubén Burela, para aprazar o choque debido a un gromo de covid no plantel xunto a "lesións e feitos excepcionais" que fixeron que só presentase a tres xogadoras dispoñibles para a cita, pero a Real Federación Española de Fútbol non aceptou a petición en base ao actual protocolo establecido para estes casos. O encontro terminouse suspendendo pola lesión de María León que impedía contar co número mínimo de futbolistas sobre a cancha.

Desde ese momento os apoios cara ao Marín Futsal fóronse sucedendo principalmente nas redes sociais, onde clubs rivais e diversas asociacións mostraron o seu malestar polo sucedido.

"Imaxes como as vividas esta fin de semana no partido que enfrontaba fan un dano tremendo ao FSF e á mellor Liga do Mundo, dando unha imaxe moi precaria", sinalaba a Asociación de Clubs de Fútbol Sala Feminino, mentres que a Asociación de Xogadoras de Fútbol Sala aseguraba "non comprendemos os motivos dados de, a pesar dun mutuo acordo entre clubs, non suspender o partido", engadindo que "imaxes como estas humillan e danan o noso deporte".

Contundente mostrábase tamén o líder da máxima categoría, o Futsi Atlético Navalcarnero, afirmando que o Marín Futsal "sufriu o agravio comparativo, dentro da mesma tempada e a mesma competición, con outros equipos aos que se se lles concedeu o aprazamento con menos razóns". Mostras de solidariedade á que se foron unindo equipos como o Penya Esplugues, Ourense Envialia o Joventut d' Elx ou o AD Alcorcón, entre outros.

