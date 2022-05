O Roldán acaba co soño copeiro do Marín Futsal nos cuartos de final (1-3)

Non puido ser. O Marín Futsal despediuse ao primeiro de vez da fase final da Copa da Raíña que este venres daba comezo en Ourense cos encontros de cuartos de final.

O conxunto marinense, que chegaba moi xusto de preparación tras os casos de covid e incidencias que lle fixeron presentar só a tres futbolistas ao partido de liga fronte ao Burela, viuse superado polo STV Roldán.

O encontro comezou con dominio murciano pero con moita intensidade por ambos os bandos, co Marín esperando a súa oportunidade. A primeira opción clara foi iso si para o Roldán, nos pés de Andrea Marín.

Tamén as do Morrazo estiveron preto de estrear a conta no minuto 7. Silvia Aguete sorprendeu cun envío afastado e Gaby, tras recoller o rexeite, disparaba alto. Foi xusto antes de que chegase o primeiro tanto do choque para o Roldán. Só un minuto despois Patricia recollía un rebote tras un saque de banda e conectaba un potente disparo á base do pau ante o que nada podía facer Silvia Aguete.

O gol non cambiou o guión, coas murcianas levando a iniciativa ante un Marín ao que lle custaba chegar perigo.

Antes do descanso, a só 1 segundo da conclusión, chegou de feito outro tanto do Roldán, anulado finalmente ao tocar o balón no brazo de Noelia.

Non chegou o segundo aí pero si o fixo nada máis renovarse o partido. Só pasaran 34 segundos cando Consolo aproveitaba unha rápida acción do seu equipo para poñer moi de fronte a eliminatoria co 0-2 e moi costa arriba para o Marín.

As xogadoras adestradas por Raúl Jiménez non se renderon, e estiveron preto de recortar distancias pouco despois nunha acción de Ceci deixando atrás a unha rival e disparando coa dereita sen atopar portería por moi pouco.

Os minutos pasaban sen cambios e o Marín Futsal avanzaba liñas para tentar apurar as súas opcións, ata que a cinco minutos do final Raúl Jiménez solicitaba tempo morto e apostaba polo xogo de cinco.

O movemento converteu os minutos finais nun asedio aínda que sen premio, ao defenderse con acerto o Roldán e mesmo sentenciar co seu terceiro gol, o segundo na conta de Patricia, para sacar o billete ás semifinais de Copa.

O que si logrou o Marín foi o gol da honra, o 1-3 a falta de 56 segundos, ao transformar Ceci un penalti cometido pola gardameta Cristian sobre ela mesma e que tivo que se validado polo VAR.