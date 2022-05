O Poio Pescamar visita o Ourense Envialia se marxe para o erro

Partido entre Poio Pescamar e Ourense Envialia na Seca © Cristina Saiz

A tempada da Primeira División de fútbol sala feminina encara a súa recta final con situación dispar para os equipos da ría de Pontevedra. O Marín FS ten desde hai semana feitos os deberes da permanencia, pero o Poio Pescamar está metido de cheo na loita por acabar a liga regular entre as catro primeiras e clasificarse para a final four.

As de Manu Cossío tiñan encarrilada a súa clasificación, pero a inesperada derrota da última xornada en Majadahonda comprimiu a loita polo terceiro e cuarto posto da clasificación.

O conxunto conserveiro marcha en terceira posición cos mesmos puntos (42) pero un partido máis que o Roldán, cuarto clasificado. Con todo, desde o quinto e sexto posto axexan, igualados a puntos e encontros disputados, Alcorcón e Móstoles.

É por iso que as de Poio non poden permitirse un novo tropezo na súa visita deste sábado, ás 17 horas, ao Ourense Envialia no que será, ademais, un ensaio da final da Copa Galicia que se disputará na Raña este martes.

Moito menos transcendente é o encontro previsto para a mesma hora na Raña, entre Marín FS e Majadahonda. Aínda así o cuado branquiazul tratará de resarcirse do ocorrido na última xornada na que a negativa da Federación para suspender o partido por falta de xogadoras no cadro marinense obrigou a dalo por finalizado antes de tempo.

Con boa parte do persoal xa recuperado, as de Raúl Jiménez tratarán de demostrar a súa calidade ante un equipo que está metido na loita pola permanencia.