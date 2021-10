Gómez Noya fixa como obxectivo para 2022 o "Campionato do Mundo Ironman no mes de maio"

Despois das semanas de descanso tras os Xogos Olímpicos de Tokyo, Javier Gómez Noya volveu a poñerse ao choio no que é o inicio dun novo ciclo deportivo para el.

"Estou a empezar a adestrar pensando na tempada 2022, na que me vou a dedicar un pouco máis a longo prazo distancia", recoñeceu este mércores nun acto promocional de Ternera Gallega celebrado no IES Santa Irene de Vigo, no que compartiu experiencias con escolares de diferentes puntos de Galicia.

Gómez Noya tal e como se esperaba deixa de lado a modalidade olímpica na que tan bos resultados conseguiu, con cinco títulos mundiais e unha prata en Londres 2012, e fíxase novos obxectivos "importantes".

Un deles será o "Campionato do Mundo Ironman no mes de maio", avanzou en referencia ao Mundial que terá lugar na localidade norteamericana de St. George, no estado de Utah, o 7 de maio de 2022 deixando por primeira vez a súa habitual sede de Hawaii.

En todo caso o Mundial terá dobre edición en 2022 para recuperar o perdido pola covid, e en outubro si está previsto que se celebre novamente en Kona.

"Centrarme en distancias un pouco máis longas que é un pouco o proceso natural dun deportista segundo vas cumprindo anos. É algo que me atrae", confesou Gómez Noya aos novos presentes, aos que tamén ofreceu consellos sobre unha alimentación e unha vida saudable.