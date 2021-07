Gómez Noya pecha unha etapa tras os Xogos: "Posiblemente fose a miña última carreira ITU"

Javi Gómez Noya durante os Xogos Olímpicos de Tokyo © Wagner Araujo / World Triathlon

Unha era chega ao seu fin, a de Javi Gómez Noya como deportista na modalidade olímpica de tríatlon. A través dunha emotiva mensaxe compartida a través das súas redes sociais, o que se converteu en toda unha lenda por méritos propios como o triatleta máis con mellor palmarés no seu deporte (cinco mundiais e unha prata olímpica, entre outros logros) recoñece que a dos Xogos Olímpicos de Tokyo "posiblemente fose a miña última carreira ITU".

"Como podedes imaxinar, non estou nada satisfeito polo meu resultado", comeza analizando o galego, xa que "tras moito e moi duro traballo, o corpo non respondeu o nivel habitual. Non pola calor nin humidade (que tampouco fixo tanto), simplemente non ía ben e non rendín ao meu nivel habitual", sinalou sobre unha carreira olímpica na que só puido ocupar o posto 25, moi lonxe das súas expectativas.

"Non vos vou a aburrir con razóns/escusas, no deporte de elite o que conta é o resultado na competición e o meu non foi bo. Iso é o que hai. Teríame gustado lograr un mellor posto, pero así foron as cousas. Hai que saber encaixar vitorias e derrotas", explicou.

Tras esa análise Gómez Noya fai balance dos case 20 anos competindo en carreiras ITU, unha época na que se mediu a "atletas impresionantes de diferentes xeracións, vivín momentos memorables, coñecido xente incrible e teño o orgullo e a honra de ser o atleta con máis vitorias na historia do noso deporte. Isto é, por suposto, moito máis do que xamais imaxinara".

"O que máis gocei foi do camiño", sinala o máximo representante do tríatlon galego e nacional agradecendo a adestradores, compañeiros, familia, rivais e tamén aos afeccionados o apoio recibido.

"Aínda me encanta este deporte e síntome con ganas de traballar e afrontar novos obxectivos. Novas carreiras e retos pero coa mesma dedicación e profesionalidade", conclúe Gómez Noya sobre un futuro que se encamiña agora a longo prazo distancia con retos como tentar gañar o Ironman de Hawaii.