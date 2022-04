Gómez Noya renuncia ao Mundial Ironman tras contaxiarse de covid: "Está a golpearme bastante forte"

Contratempo importante para Javier Gómez Noya tras meses de preparación para o seu salto a longo prazo distancia.

O triatleta galego anunciou a súa decisión de renunciar a participar no seu primeiro gran obxectivo do ano, o Campionato do Mundo Iroman que terá lugar o 7 de maio na localidade estadounidense de St George (Utah). O motivo, contaxiarse de coronavirus.

"Hoxe xa debería de estar en St George, ese era o meu plan. Con todo, a realidade é ben distinta e é que agora mesmo estou na cama, con COVID. Conseguín esquivar o virus durante dous anos pero finalmente golpeoume nun momento bastante inoportuno", explicou o campionísimo a través das súas redes sociais.

"A pesar de ter a pauta de vacinación completa, o certo é que me está golpeando bastante forte. Con febre, dor de garganta, de cabeza, dor muscular", prosegue na súa explicación recoñecendo que "non sería nin realista nin responsable competir en dúas semanas nun Campionato do Mundo de Ironman".

Trátase dun pau "moi duro, levaba moitos meses preparando esta carreira, fóra da casa, adestrando moito e sorprendido co meu rendemento, desexando mostrar a miña mellor versión como triatleta de longa distancia", pero iso "vai ter que esperar".

Segundo sinala o propio Gómez Noya agora "a miña prioridade é recuperarme totalmente e expor novos obxectivos" avanza coa mente posta xa no segundo Mundial Ironman que se celebrará en 2022, en outubro e nun templo do tríatlon de longa distancia como Hawaii. Ademais "espero poder competir noutro Ironman potente este verán", avanzou o propio deportista.