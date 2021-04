O renacido Rally do Albariño pasa a chamarse Rally de Pontevedra por unha disputa de marca

Unha disputa polos dereitos de propiedade obriga a un cambio de denominación no renacido Rally do Albariño, que despois de 12 anos de ausencia pretendía recuperar a Escudería Congostra Team de Sanxenxo coa que sería a súa 19ª edición.

A organización da proba, prevista para os días 18, 19 e 20 de xuño en Sanxenxo, Ponte Caldelas, Meaño e Cerdedo-Cotobade, estaba xa máis que encamiñada cando "o pasado 26 de abril recibimos un burofax remitido por unha persoa física particular no que se nos indica que o nome de Rally do Albariño lle pertence, achegando documentación de que ten en trámite o rexistro desa marca na Oficina Española de Patentes", explica a escudería sobre unha comunicación na que "se nos require para que non fagamos uso da devandita denominación baixo ameaza de denuncia vía xudicial".

Desde o Congostra Team defenden que se trata de "un erro involuntario pola nosa banda" froito da ilusión que lle facía recuperar unha proba mítica para o automobilismo pontevedrés e galego. Con todo "en ningún momento falamos nin comentamos cos antigos organizadores do devandito evento, as escuadras Caldas Motor e Salnés Motor, se estaban de acordo en que recuperásemos a proba ou utilizásemos o nome.

Actuando de boa fe e sen ningún tipo de mala intención, cremos que poderiamos utilizar a denominación Rally do Albariño libremente, sobre todo tendo en conta que era unha proba que non se organizaba nin se desenvolvía desde o ano 2009", xustifican.

Ante esta situación os organizadores recoñecen que "só nos queda pedir desculpas publicamente a toda aquela persoa que se sentiu ofendida pola nosa actuación, na que non existiu ningún tipo de mala intención nin ningún afán de lucro ou aproveitamento", aínda que critican a maneira de proceder de "algunhas persoas", xa que a solicitude de rexistro da marca realizouse o pasado 1 de decembro de 2020, só uns días despois de que fora incluído no calendario de probas da Federación Galega de Automobilismo para 2021, e "avisándonos a menos de dous meses da celebración do rallye de que non podemos usar este nome".

Pese ao importante contratempo, e tras o apoio recibido polos concellos polos que discorrerá a proba, institucións, patrocinadores e equipos participantes, a Escudería Congostra Team Sanxenxo confirma que seguirá adiante coa proba automobilística coas mesmas datas e percorrido, aínda que renomeada como III Rally de Pontevedra - Memorial Miguel Álvarez tras chegar a un acordo coa Escudería Pontevedra 1984.