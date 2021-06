O Rally de Pontevedra segue adiante con Víctor Magariños na memoria

Foron unhas horas moi duras para todo o mundo do motor en Pontevedra e en toda Galicia, tras o falecemento do piloto Víctor Magariños mentres recoñecía un dos tramos do Rally de Pontevedra, no que tiña previsto participar.

O suceso, que conmocionou á comarca, fixo á organización do III Rally de Pontevedra - Memorial Miguel Álvarez "valorar todas as opcións posibles", cunha suspensión que planeaba sobre o aire.

Con todo a Escudería Congostra Team Sanxenxo, responsable da proba, anunciou que segue adiante coa mesma despois de celebrar unha reunión de "máis de 4 horas" e de falar "cos compañeiros máis achegados da súa escudería", explican nun comunicado en relación á contorna próxima de Magariños.

A intención por tanto é poder homenaxear ao piloto desde o asfalto, e con presenza dos afeccionados.

A escuadra organizadora, ademais de mandar as súas condolencias e ánimos á familia do falecido, lembroulle como "unha persoa á cal todos os afeccionados do mundo do motor mostrabamos admiración e respecto tanto como o gran piloto que era, como pola súa forma de ser e agarimo cara a todo o mundo do automobilismo".

O III Rally de Pontevedra dará comezo o vindeiro venres 18 de xuño coas verificacións e a cerimonia de saída na Praza do Mar de Sanxenxo, estando prevista a maior actividade durante o sábado 19 con tramos cronometrados en Meaño, Ponte Caldelas e Cerdedo-Cotobade.