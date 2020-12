O Froiz despídese do seu campión de España, Samuel Blanco

O Grupo Deportivo Supermercados Froiz vese obrigado a dicir adeus a un dos seus corredores máis representativos, Samuel Blanco.

O ciclista redondelano deulle á escuadra alimenticia a súa vitoria máis sinalada na tempada recentemente concluída, ao proclamarse campión de España elite.

Ese éxito, entre outros, é o que lle permitirá agora dar o salto ao profesionalismo cunha estrutura portuguesa.

Segundo confirmou o Froiz, Blanco correrá o próximo curso no Tavira do pelotón profesional portugués, onde coincidirá co arousán Gustavo César Veloso e co estradense Álex Marque.

Desde o conxunto pontevedrés quixeron trasladar as súas felicitacións ao corredor desexándolle "que consiga moitos éxitos e goce do profesionalismo".