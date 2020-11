O ciclista do Froiz, Iuri Leitao, consegue dúas novas medallas no Europeo de pista

O ciclista do Grupo Deportivo Supermercados Froiz, Iuri Leitao, continúa nun extraordinario momento de forma que o levou a brillar con luz propia no campionato de Europa de ciclismo en pista celebrado esta fin de semana na cidade búlgara de Plovdiv. O luso, aínda en idade sub 23, conseguiu o ouro na súa primeira aparición na modalidade de scratch e redondeou a súa participación con dous metais máis.

A súa espectacular aparición na primeira proba espoleó a moral do corredor, que foi capaz de espremer o seu corpo aínda máis para subirse ao podio noutras dúas ocasións. Ocupou o segundo banzo no caixón da proba de eliminación, mentres que na de ómnium conseguiu acabar terceiro.

Desde o seu club destacan o gran estado de forma físico e mental do novo corredor que logrou destacar entre os mellores especialistas de Europa. "Gran actuación para pechar a súa participación nuns campionatos de Europa máis que sobresalientes para o corredor da escuadra alimenticia", recolle o comunicado do Supermercados Froiz.