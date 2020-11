Copa do Rei: O Ribadumia recibirá ao Cádiz; o Pontevedra, ao Cartagena

O Ribadumia enfrontarase ao Cádiz na primeira rolda da Copa do Rei © RFEF

En Ribadumia esperaban o gordo, pero tivéronse que conformar cun quinto premio. O sorteo da primeira rolda da eliminatoria da Copa do Rei aseguraba un rival de primeira división para o cadro da Senra e o azar deparou un enfrontamento cun dos equipos máis queridos e máis de moda do fútbol español: o Cádiz.

En Pasarón, o máis probable era un cruzamento cun equipo de Segunda B, pero a fortuna cruzou no camiño do Pontevedra a un equipo de segunda división: o Cartagena, recentemente ascendido á categoría de prata do fútbol español.

Ambos os conxuntos, por ser de categoría inferior gozan da vantaxe de disputar a eliminatoria como locais. Con todo, as restricións impostas pola crise sanitaria impedirán que as bancadas luzan o colorido que terían sen esta pandemia.

Os partidos disputaranse na semana do 16 de decembro e o aforo máximo autorizado para cada un dos estadios virá determinado pola evolución dos contaxios e as negociacións entre a RFEF, organizadora da competición, os equipos e as autoridades sanitarias.

O sorteo, que tivo lugar ás 13 horas deste luns, levouse a cabo no estadio sevillano da Cartuxa e puido seguirse en directo a través da canle de Youtube da Real Federación Española de Fútbol. Divididos por categorías en cinco bombos, o Ribadumia foi dos primeiros equipos en coñecer o seu rival. Como o ano pasado militaba en Preferente, ía ser emparellado cun equipo da máxima categoría.

O ex xogador do Betis Capi foi o encargado de repartir sorte, Atlético de Madrid, Sevilla ou Valencia estaban no bombo, pero o azar determinou que o equipo que derrotou este ano ao Madrid en Valdebebas, que fai tres tempadas estaba en Segunda B, marque o futuro do Ribadumia na competición.

Na última copa estaba a bóla do Pontevedra que acabou sendo emparellado cun dos 10 equipos de Segunda División que non se enfrontarán a conxuntos de Terceira División. O Cartaxena ascendeu esta tempada a Segunda División, marcha en metade de táboa e entre as súas filas militan coñecidos xogadores de primeira división como Rubén Castro ou Alberto da Bella.

Os enfrontamentos do resto de equipos de Galicia son: Atlético Pulpileño - CD Lugo, RC Deportivo - El Ejido, Coruxo - Málaga CF, UD Ibiza - SD Compostela e Ourense CF - CD Leganés.

As eliminatorias decidiranse a partido único na cancha do equipo de menor categoría ou, en caso de militar na mesma, no campo do club cuxa bóla saíse en primeiro lugar.

A seguinte rolda está prevista para a semana de Reis e no bombo estarán soamente os 56 vencedores desta primeira eliminatoria, os catro equipos de primeira división que disputarán a Supercopa de España (Real Madrid, FC Barcelona, Real Sociedade e Athletic Club) entrarán en liza na posterior rolda.