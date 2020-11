Técnicos da RFEF inspeccionan A Senra para valorar se pode acoller un duelo de Copa do Rey

Técnicos da RFEF inspeccionan o campo da Senra para o partido de Copa do Rei entre Ribadumia e Cádiz © PontevedraViva

O CD Ribadumia disputará un partido histórico o 17 de decembro ás 19 horas. Será un duelo correspondente á primeira rolda da Copa de S. M o Rei que medirá aos do Salnés co Cádiz CF, de primeira divisón.

Ao tratarse dun club de nivel inferior, catro categorías de diferenza entre galegos e andaluces, o Ribadumia partirá coa vantaxe de xogar como local. Con todo, aínda non está confirmado que os de Luís Carro poidan disputar o seu partido na Senra.

Técnicos da Real Federación Española de Fútbol, acompañados por traballadores do operador de televisión encargado de retransmitir o partido, visitaron este mércores o recinto deportivo para inspeccionalo e avaliar se reúne os requisitos mínimos para poder albergar un encontro deste nivel e que será retransmitido por televisión.

Aínda que a decisión non está tomada, as sensacións despois do exame son positivas e a única deficiencia salvable que presenta o campo está relacionada coa iluminación, un aspecto fundamental para as retransmisións televisivas. Se o Ribadumia consegue mellorar o seu sistema de luces poderá recibir ao Cádiz na súa casa para tratar de seguir facendo historia.