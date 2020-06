A Xunta Xestora do Teucro pospón sen data as novas eleccións á presidencia

Non haberá, polo momento, novas eleccións á presidencia da Sociedad Deportiva Teucro.

Así o comunicou este martes a xunta xestora que rexe a entidade desde a renuncia de Carlos García- Alén como presidente e a errada primeira convocatoria electoral, pechada en decembro sen que se presentase ningún candidato.

Os estatutos da entidade obrigaban agora a abrir un novo proceso, pero este viuse interrompido pola situación de emerxencia sanitaria.

"A situación actual do estado de alarma que vive o noso país é a que nos obriga a comunicar aos nosos socios a dificultade de convocar actualmente unha Asemblea Extraordinaria do club para continuar coa elección dun novo presidente da entidade, sobre todo pola falta de instrucións concretas por parte das autoridades respecto a a celebración dun evento destas características", sinala nun comunicado a xestora.

Por ese motivo "todos os membros da actual Xunta Xestora decidimos continuar como tal polo menos mentres dure esta situación excepcional de saúde para poder liquidar o peche da presente tempada e o avance da seguinte", confirman.

Isto será así a condición de que un socio do Teucro non comunique a súa intención de presentarse á presidencia, momento no que "se tentarían convocar de forma urxente as eleccións", explican os actuais dirixentes.

A xunta xestora traballa xa na planificación da próxima tempada, empezando pola figura do responsable técnico do primeiro equipo, onde a falta de pechar por completo o acordo a elixida para o cargo será Irene Vilaboa, o que a converterá na primeira muller que dirixe un equipo na División de Honra Prata masculina.