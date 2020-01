Un matador antes que un creador

Partido entre o Pontevedra CF e o Racing de Ferrol en Pasarón © Diego Torrado

Coa fichaxe do centrocampista ofensivo José García feito a falta de confirmación oficial, o adestrador do Pontevedra, Carlos Pouso, participou o domingo no programa En Xogo da Televisión de Galicia no que respondeu as preguntas de afeccionados e deixou pistas sobre as prioridades e peticións que trasladou á dirección deportiva. Pola falta de gol demostrada nas últimas xornadas e os problemas de xeonllo que sofre Adighibe, o técnico recoñeceu que prefire a chegada dun dianteiro goleador antes que a dun mediocentro organizador.

"No desdeño la posibilidad de que llegue un centrocampista creativo, pero para el último tercio del campo. Prefiero otro Romay, antes que otro Sana, Berrocal o Álex Fernández", declarou o adestrador ao ser preguntado se prefería dichar a un dianteiro ou a un mediocentro.

Non foi a única pregunta que respondeu o preparador biscaíño sobre os seus plans no mercado de fichaxes. Boa parte da afección está ilusionada polas opcións de volver ver a Mario Barco vestido de granate, algo que descartou Pouso ao sinalar que a súa etapa en Pasarón está pechada porque o dianteiro conseguiu subir de categoría e non cre que estea disposto a regresar a Segunda B.

Cuestionado sobre se é necesaria a chegada dun lateral esquerdo, un mediocentro defensivo e un dianteiro; non descartou a chegada de reforzos para ningunha desas demarcacións, aínda que recoñeceu que el ten as súas prioridades e que poderían coincidir coas da pregunta.