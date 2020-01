O Pontevedra pecha a fichaxe de Rufo, dianteiro do Internacional de Madrid

Rufo, nun partido co Internacional de Madrid © Internacional de Madrid Rufo, nun partido co Internacional de Madrid © Internacional de Madrid

O Pontevedra xa ten ao seu ansiado home gol. Despois dunha intensa procura no mercado de fichaxes e varios días de negociacións, Rufo, o dianteiro do Internacional de Madrid é o elixido e será presentado nas próximas horas como novo xogador do conxunto granate.

Fontes coñecedoras da negociación entre as tres partes aseguran que as conversacións entre ambos os conxuntos chegaron a bo porto e xa dan por feito que o atacante madrileño non terminará a tempada no equipo de Boadilla.

Tanto é así que o xogador atópase xa de viaxe cara a Pontevedra para enfundarse esta mesma semana a camiseta granate. Con todo, as condicións do contrato do ariete co conxunto granate aínda non transcenderon.

Rufo é un veterano dianteiro de 33 anos que suma xa 12 goles no que vai de tempada co conxunto madriñleño. Moitos afeccionados lembrarano porque na recente visita do Internacional de Madrid a Pasarón foi o protagonista da vitoria do seu equipo ao anotar os dous tantos que serviron para levar os tres puntos de volta á capital do país.

A boa actuación do dianteiro madrileño non só captou a atención da bancada, tamén supuxo o empuxón definitivo para que a dirección deportiva puxese a directa para facerse cos seus servizos.

Ademais dos dous tantos anotados en Pasarón, Rufo foi protagonista no empate do Internacional en Valdebebas diante do Real Madrid Castilla despois de anotar os dous tantos do seu equipo. Como local, tamén goleou ao Rayo Majadohonda, Celta B, As Palmas, Langreo e asinou un hat-trick contra o Melilla.

Con todo, a súa explosión goleadora chegoulle esta tempada, posto que o ano pasado co mesmo equipo só anotou catro tantos en 35 partidos; e dúas tempadas antes, co Atlético Sanluqueño, só conseguiu unha diana en 14 encontros. Ademais de defender a camiseta destes equipos, Rufo pasou unha campaña na República Checa (2013/14) e as tres posteriores en Tailandia antes de regresar a Andalucía.

Desde o Pontevedra CF prefiriron non confirmar nin desmentir a nova polo de agora.