Alfredo Mejía vaise e libera unha ficha para pechar un mediocentro

Alfredo Mejía na súa presentación como xogador do Pontevedra © Mónica Patxot Partido de liga entre Pontevedra e Atlético Madrid B en Pasarón © Diego Torrado

Foi dos últimos en chegar e o primeiro en irse. O Pontevedra confirmou este mércores a rescisión do contrato do mediocentro hondureño Alfredo Mejía. Ambas as partes chegaron a un acordo para poñer punto e final a unha relación que durou menos tempo do esperado, despois de que o centroamericano chegase nos últimos días do mercado de verán tras o despedimento de Adrián Mouriño.

El PONTEVEDRA CF y Alfredo Mejía deciden rescindir el contrato de mutuo acuerdo.



Desde el Club le deseamos la mejor de las suertes. pic.twitter.com/FV23elKKJs — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) January 15, 2020

Na presentación de Mejía, a presidenta do club, Lupe Murillo, explicou que se trataba dun mediocentro organizador que chegaba a Pasarón co obxectivo de suplir as carencias do plantel nesa parcela do campo despois da marcha de Borja Domínguez e Kevin Presa. Con todo, o xogador chegou fóra de forma, tardou meses axustarse ao grupo e en entrar nos plans de Luismi.

Sen chegar a asentarse nos onces dos tres adestradores que dirixiron esta tempada ao conxunto granate, Mejía demostrou ser un xogador intenso, agresivo, con presenza en ambas as áreas, cun forte golpeo de balón pero sen ese don, escaso nunha categoría como a Segunda B, para crear xogadas. Participou en once partidos, só catro deles como titular e conseguiu anotar un gol fronte ao Mariño.

A POR UN ORGANIZADOR

A pesar de non gañarse un oco no once do Pontevedra, a marcha de Mejía deixa un importante baleirou no centro do campo do equipo de Pouso, que non poderá contar con Berrocal polo menos ata o mes de febreiro. Desde a dirección deportiva que encabeza Roberto Feáns peitean agora o mercado en busca dun xogador que sexa capaz de levar a batuta do xogo granate desde a parcela central.

O propio Carlos Pouso recoñeceu que ten moi claras as súas prioridades para este mercado de inverno e tamén é sabedor das carencias do persoal que lle impiden polo momento implantar a súa idea de xogo. A chegada dun mediocentro con bo trato de balón, visión de xogo e capacidade na creación é unha das peticións do técnico para este mercado. Pero non é a única, debido a que ademais do centrocampista chegarán polo menos outros dous xogadores máis.

RIVERA E O AROSA

Outro que pode cambiar de aires nas próximas horas é o canteirán José Rivera. O dianteiro quere dispoñer de máis minutos para seguir crecendo como xogador e Rafa Sáez, adestrador do Arousa, ve no goleador unha arma para meter ao equipo vilagarcián na loita polo ascenso a Segunda B. O Pontevedra busca tamén un dianteiro goleador contrastado na categoría, unha chegada que pecharía aínda máis a porta do once titular a Rivera.