Jaouad Erraji e Alfredo Mejía estréanse na convocatoria do Pontevedra

Alfredo Mejía na súa presentación como xogador do Pontevedra

O Pontevedra xa está rumbo a Ibiza, onde xogará este domingo ás 12 horas contra un rival e nun escenario novos. Ao avión con destino ás Baleares non se subiron Romay nin Nacho López, lesionados no último partido; nin Campillo, sancionado; nin tampouco Javi López, que non acaba de recuperarse dos seus problemas musculares. Si que entraron por primeira vez nunha convocatoria co Pontevedra os dúas últimas fichaxes do equipo, o defensor Jaouad Erraji e o mediocentro Alfredo Mejía.

Na rolda de prensa posterior ao último adestramento, Luismi preferiu non dar detalles sobre o once que presentará o domingo aínda que deixou caer que calquera dos dous debutantes están para xogar e poderían mesmo facelo como titulares. "Haberá cambios, iso seguro", remarcou o preparador que tampouco descarta un cambio de sistema para este partido. "Cantas máis variantes teñamos, mellor", dixo ao ser cuestionado sobre a posibilidade de expor unha defensa con tres centrais.

Sobre o primeiro gran desprazamento da tempada, o técnico granate trata de buscar o lado positivo. "Polo menos evitamos o autobús, ir en avión é máis cómodo", recoñece.

En relación co rival, o adestrador destaca que "é un moi bo equipo, ben traballado, con calidade, sempre ben posicionado e intenso en defensa".

Tamén se referiu o preparador vigués a irregular racha do Pontevedra como visitante. "Non hai que darlle máis importancia, a tempada pasada xa fomos capaces de gañar fóra de casa en campos difíciles", sentenciou.

Sobre o estado físico dos seus xogadores, mostrou preocupación polo nocello de Adighibe. "Non está ao cento por cento, pero si mellor que a semana pasada", admitiu, ao mesmo tempo que destacaba o bo estado de forma no que se atopa Jaouad e a boa evolución de Mejía.