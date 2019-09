Os erros no xogo aéreo condenan ao Pontevedra en Eivissa (2-1)

Remate no gol da UD Eivissa © Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears Pablo Alfaro, adestrador da UD Eivissa © Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears Celebración do gol de Javi Pazos © Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears Xogada do gol do Pontevedra C.F. ante a UD Eivissa © Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears O goleador Diego Mendoza, da UD Eivissa, xunto a dous xogadores do Pontevedra C.F. © Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears Os xogadores do Eivissa abrazan a Diego Mendoza tras conseguir o gol do triunfo fronte ao Pontevedra © UD Ibiza-Eivissa

Dous erros defensivos, dous descoidos de marcaxe que posibilitaron dous remates de cabeza, deron un xusto triunfo ao Eivissa sobre un Pontevedra que a pesar de todo acariñou o empate, pero pecou de brando nas disputas aéreas e practicamente non existiu en ataque. Os goles locais chegaron ambos nos últimos minutos de cada período. Javi Pazos deu esperanzas neutralizando o primeiro tanto balear.

Dominio total do Eivissa nun primeiro tempo marcado polo mal estado do tapete sintético de Can Misses e o forte vento que sopraba favorecendo o cadro local.

O Pontevedra mostrou unha cara prudente, case medrosa, incapaz de ligar dous pases nin saír co balón controlado, limitando a súa proposta a pechar os camiños que conducían a Edu e despexar unha e outra vez balóns sen máis intención que buscar directamente a posibilidade de atopar a algún dos seus homes de arriba, especialmente Javi Pazos e Álvaro Bustos, moi desasistidos na súa desigual loita cos contundentes centrais baleares.

Con todo, a pesar de monopolizar a posesión de balón, os de Pablo Alfaro non conseguían chegar con claridade e unicamente a balón parado ou tras un erro de Erraji, inquietaron a Edu. A primeira ocasión clara foi tras un lanzamento de esquina de Raí que rematou de cabeza Rubén, libre de marcaxe, estrelando o balón no poste.

Ían sete minutos e habería que esperar dez máis para ver a segunda, tras o erro no intento de cesión de Erraji, que terminou cun centro de Cirio rematado tamén de cabeza por Rodado e salvado sen grandes apuros por Edu.

Superada a media hora o Pontevedra estirouse lixeiramente, pero só lle deu para un centro-chute de Álex Fernández, que atallou Germán, e unha falta desde o pico da área que o mesmo Álex Fernández enviou moi alta.

Pero cando parecía que os granates pasaran o peor, o Eivissa atopou o que buscaba insistentemente. Foi nun novo balón colgado á área. A xogada individual foi boa, o centro de Javi Lara desde a esquerda, excelente, e o remate de cabeza, un máis, de Rodado, adiantándose no primeiro pau. Xerro de auga fría, pouco antes de irse ao descanso, pero xusto castigo ao pecado da escasa contundencia defensiva galega na defensa do fútbol aéreo.

A segunda parte non comezou mellor para o Pontevedra, que de novo tropezouse cun Eivissa mellor plantado e dominador. Pero se antes os locais marcaban cando mellor estaban os galegos, nesta ocasión foi ao revés. Cos locais buscando o segundo, unha das escasas saídas visitantes terminou cun saque de esquina. Álex Fernández lanzouno, Álvaro Bustos rematou de cabeza e Javi Pazos, coa espuela en boca de gol, desviou ao fondo da rede.

Non se conformou Luismi co empate, dando entrada a Pedro Vázquez e Adighibe, nunha aposta por aproveitar a velocidade nas saídas, pero o Eivissa, tras uns minutos de desconcerto, volveu facerse dono do balón. Unha cesión arriscada de Erraji co peito obrigou a Edu a xogarse o físico para evitar o remate de Javi Lara e un disparo do mesmo Javi Lara, desde a frontal, que buscaba a cepa do poste, detívoo tamén Edu nunha gran intervención.

Co Pontevedra logrando o que non conseguira no primeiro tempo, anular a Rodado, o xogo entrou nunha fase de igualdade rota como o o primeiro tempo cando parecía que o empate non se movería, e de novo cun remate de cabeza nunha acción mal defendida polos granates. Foi un balón afastado colgado por Morillas, que Diego Mendoza rematou de cabeza totalmente só, tras gañarlle as costas a Pol Bueso nun grave fallo de marcaxe da zaga granate.

Non houbo opción a máis. Os granates quedaron co mel nos beizos, pero o certo é que foi o Eivissa quen fixo méritos para a vitoria, fronte a un Pontevedra ben situado pero pecando de brando defensivamente, e que á parte do gol non disparou nin chegou con perigo en ningún momento.

UD IBIZA-EIVISSA (2): Germán; Fran Grima (Diego Mendoza, minuto 72), Gonzalo, Rubén, Morillas; Javi Pérez, Núñez, Javi Lara (Fran Carbia, minuto 86); Raí (Kike López, minuto 64), Rodado e Cirio.

PONTEVEDRA CF (1): Edu; Santi (Adighibe, minuto 55), Víctor Vázquez, Pol Bueso, Erraji; Sana, Berrocal, Ález Fernández (Pedro Vázquez, minuto 55); Álvaro Bustos (Mejía, minuto 80), Javi Pazos e Álex González.

Árbitro: Josep Subirats Matamoros (Cataluña). Amoestou a Rubén, no Eivissa, e a Víctor Vázquez, no Pontevedra.

Goles: (1-0) Minuto 41: Rodado. (1-1) Minuto 54: Javi Pazos. (2-1) Minuto 87: Diego Mendoza.

Incidencias: Campo de Can Misses (Eivissa).