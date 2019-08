O granate Alfredo Mejía regresa a Honduras para solucionar problemas de documentación

Adrián Mouriño durante un adestramento en Pasarón co Pontevedra © Mónica Patxot

Alfredo Mejía, o mediocentro hondureño fichado polo Pontevedra hai unha semana, leva dúas xornadas ausente dos adestramentos. O futbolista tivo que regresar ao seu país para arranxar problemas relacionados co tránsfer e outra documentación de carácter persoal necesaria para establecerse en España e que é preciso xestionar de forma presencial, explican fontes do club. Unha información que confirmou o propio xogador. "Estoy haciendo el visado de trabajo, estaré pronto de vuelta", afirmó.

No Pontevedra agardan que o xogador se reincorpore á rutina do equipo o vindeiro luns e que poida estar dispoñible para entrar na convocatoria do próximo partido en Pasarón contra o Sporting B se o técnico estímao conveniente. Mais non descartan que a recepción do tránsfer se atrase máis do desexado e o debut do hondureño teña que esperar.

Con todo, o corpo técnico granate conta co xogador e están convencidos de que a próxima semana volverá estar ás ordes de Luismi con todos os trámites administrativos liquidados. O propio adestrador granate eloxiou esta semana o traballo realizado por Mejía durante a súa primeira semana como xogador do Pontevedra. "É un profesional. Vese que se coida e traballa cada día a máxima intensidade, está a tentar integrarse e coller conceptos canto antes. Creo que nos vai a achegar moito", declarou o preparador.

DESCARTE

A incorporación de Alfredo Mejía obriga ao club para liberar unha ficha sénior. Aínda que o club non o confirmou, están a negociar con Adrián Mouriño unha solución para prescindir da súa ficha. O xogador ten contrato para esta tempada e, se non se consegue un acordo, quedará baixo a disciplina do club pero sen ficha federativa.