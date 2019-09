García-Alén abre unha crise no Teucro ao anunciar aos seus compañeiros de directiva que deixa a presidencia

Case por sorpresa, no peor momento e na semana dun derbi, tras perder de forma estrepitosa un partido no debut ligueiro no Municipal, Carlos García-Alén anunciou na noite deste luns aos seus compañeiros de xunta directiva a súa decisión de abandonar a presidencia do Teucro.

Pouco máis de nove meses durou este terceiro mandato do aínda presidente teucrista, que tomaba posesión o pasado 20 de decembro, sen oposición ao ser a única candidatura presentada. Naquel entón nada facía pensar que unha directiva renovada, con novas incorporacións nas súas filas, duraría tan pouco, pero o certo é que, segundo transcendeu, García-Alén xa amagou con deixalo esta pasada primavera antes da finalización da última tempada na que o equipo azul non conseguiu manter a categoría.

Se nese momento os seus compañeiros de xunta lograron convencelo de que continuase, nesta ocasión parece que non haberá volta atrás e o aínda presidente indicou que faría efectiva a súa renuncia na próxima asemblea anual de socios, que está previsto celebrar a finais do próximo mes de outubro, abrindo con iso un novo período electoral, aínda que todo apunta a que unha hipotética falta de candidatos levará novamente ao club para estar gobernado por unha Xunta Xestora, como xa sucedeu en diversas etapas da entidade teucrista.

O que era un secreto a voces este martes, propagouse como a pólvora ao ser publicado o rumor polo xornalista Ángel Magdaleno nos programas deportivos de Radio Pontevedra. Desde entón, sen ningunha confirmación oficial, distintas fontes do club admitiron que en efecto García-Alén puxo en coñecemento da xunta directiva a súa decisión de deixar o cargo.

A pesar de que membros de peso na Xunta directiva tentaron convencerlle de que continuase na presidencia, polo menos ata final de tempada para non crear un baleiro de poder coa campaña recentemente comezada, importantes problemas persoais e profesionais que vén arrastrando desde hai meses, levaron a García-Alén a tomar esta drástica decisión.