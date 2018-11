O Arxil esperta e suma, por fin, dous puntos ante o ABDA avilés (82-56)

O Arxil no partido da súa primeira vitoria ante o ABDA © Diego Torrado O Arxil no partido da súa primeira vitoria ante o ABDA © Diego Torrado O Arxil no partido da súa primeira vitoria ante o ABDA © Diego Torrado

Despois dun desastroso comezo de tempada no que o Arxil acumula nada menos que sete derrotas, esta fin de semana conseguiu, por fin, sobrepoñerse e ser significativamente superior ao longo dos 40 minutos ante o ABDA de Avilés, que correu mellor sorte ata a data (3 vitorias).

Desde o inicio do partido, o cadro pontevedrés demostrou a súa superioridade na pista. Sabían que necesitaban cambiar a súa dinámica e así o fixeron. Desta forma, lograron finalizar o primeiro parcial cunha vantaxe de 9 puntos sobre as asturianas (22-13).

Durante os seguintes 10 minutos as de Mayte Méndez mantiveron o ritmo. Con todo, as visitantes conseguiron aumentalo, recortando distancia respecto ás locais, que, a pesar de todo, seguían contando coa vitoria. Así, fóronse ao descanso cunha cómoda renda (45-33).

Tras o paso polos vestiarios, máis do mesmo. As arxilistas non cederon ante as de Avilés, conseguindo estar sempre por diante no marcador. O terceiro parcial estivo un pouco máis axustado, pero, aínda así, a vitoria seguía quedándose na casa (62-47).

Cun resultado difícil de remontar para as asturianas, estas puxeron o partido en bandexa ás locais, xa que a inferioridade foi notable durante os minutos definitivos do encontro (20-9 no último parcial). A destacar as accións individuais de Mestres (18 puntos) e Cassandra Oursler (16 puntos), importantes xogadoras para o equipo pontevedrés.

Desta forma, cun resultado merecido (82-56), e ante a súa afección no CGTD, as de Méndez sumaron os seus primeiros dous puntos da tempada. Agora tócalles facer fronte ao próximo choque (Maristas Coruña) coas boas sensacións da súa vitoria inicial este curso.

