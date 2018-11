O Arxil non logra saír do pozo sumando outra derrota ante o Lima-Horta Barcelona (80-56)

O Arxil chegou á sétima xornada de Liga Feminina 2 na peor situación dos últimos anos, xa que aínda non foi capaz de conseguir ningún resultado en positivo no que vai de tempada, o que relega ao equipo á última posición. Esta fin de semana, o Lima-Horta Barcelona recibiu ás de Mayte Méndez no pavillón Virolai, onde foron notablemente superiores de inicio a fin.

Pola súa banda, as pontevedresas continúan cometendo erros na pista que as condenan á inefectividad, tanto no xogo defensivo como na procura do aro.

Xa no primeiro cuarto as locais deron mostra da súa autoridade no terreo de xogo, sentenciando ás arxilistas a un sorprendente 29-13. Os seguintes 10 minutos non foron moi distintos, aínda que as pontevedresas lograron reducir un pouco a distancia (21-15 no parcial). Así, as barcelonesas fóronse ao descanso cunha cómoda vantaxe de 22 puntos (50-28).

A tónca do partido foi a mesma durante a segunda metade. A pesar de que as locais baixaron algo a intensidade do xogo, conseguindo menos puntos, as de Méndez continuaron en evidente inferioridade. Tan só no último parcial as do Arxil estiveron por encima no marcador, quizá como resultado do cansazo da plantilla catalá. Desta forma, as pontevedresas regresaron a casa cun sabor amargo na boca e un resultado máis en negativo: 80-56.

Consulta as estatísticas do Lima Horta Barcelona-Arxil.