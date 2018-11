O deporte pontevedrés, sensibilizado co 25-N

Acto do Club Atletismo Rías Baixas polo 25N © Club Atletismo Rías Baixas O Fisgón sumouse aos actos do 25-N © O Fisgón Futsal

O 25- N, día internacional da eliminación da violencia contra a muller, estivo moi presente na xornada deportiva da fin de semana dos equipos da comarca.

Varios foron os que desenvolveron actos de sensibilización en favor da loita contra a violencia de xénero antes dos seus respectivos encontros.

Entre eles destacou o Club Baloncesto Arxil, que se sumou con todos os seus equipos a unha campaña organizada pola Federación Galega de Baloncesto e a Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia.

As xogadoras de ambos os equipos, incluíndo ao conxunto de Liga Feminina 2, pousaron antes dos seus respectivos partidos cuns panos co lema "NON é NON".

Tamén O Fisgón, da Segunda División de fútbol sala, pousou na pista da Raña xunto ao seu rival, o Ribamontán al Mar, cunha pancarta que rezaba "non á violencia de xénero" antes do encontro que terminou con triunfo de 3 goles a 2.

Pola súa banda o Club Atletismo Rías Baixas organizou un acto no que a atleta marinense Antía Sestelo foi protagonista cun discurso para tentar aumentar a concienciación sobre esta secuela social.