Solvente segunda metade do Teucro para superar ao Carballal (25-33)

A Sociedad Deportiva Teucro, cunha solvente segunda metade, levou os dous puntos no derbi ante o Carballal e mantén o ritmo de triunfos que confirman o bo estado do equipo.

Era un duelo de rivais directos, pero foi o equipo lerezano o que tomou a dianteira cun primeiro parcial de 0-3. Anotou Iván Soage o primeiro tanto local aos catro minutos de xogo para impedir que o Teucro marchásese cunha maior vantaxe, e aos dez minutos, aproveitando a exclusión de Miguel Monteagudo, o Carballal volteó o resultado e pasou a mandar no marcador por primeira na tarde de sábado (7-6, min. 10).

O encontro entrou desta forma nos instantes de máxima igualdade, onde cada tanto anotado por uns era respondido da mesma forma polos outros. Carballal non soubo aproveitar a súa superioridade na cancha e chegouse ao descanso cun resultado de 13-13.

Despois do paso polos vestiarios o Teucro non tivo rival e arrincou a segunda metade cun 1-4 que deixaba tocado a un equipo vigués que vía que non lle estaban saíndo as cousas.

Parou o cronómetro o técnico local (17-20, min. 40), pero de nada serviu. O equipo pontevedrés, cun recital defensivo e ofensivo liderado por Xurxo Rivas (8 goles) e Caue Herrera (7 goles), descontrolaron por completo a un Carballal que nada puido facer para seguir o ritmo.

Alcanzáronse os últimos 10 minutos cun plácido colchón que se foi facendo maior ata alcanzar os nove goles de renda, pero o equipo local logrou reducilo nos últimos instantes aínda que nada puido facer para frear a contundente vitoria teucrista (25-33).

